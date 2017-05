Mejías: "Vamos final a final para conseguir el objetivo"

Madrid, 9 may (EFE).- Tomás Mejías, portero del Rayo Vallecano, se mostró "contento" por su debut con el equipo madrileño la pasada jornada y declaró que su equipo está dispuesto a competir "final a final para conseguir el objetivo" de la permanencia.

Mejías, que llegó al Rayo en el mercado de invierno, ha estado casi cinco meses esperando desde el banquillo su oportunidad para jugar. Frente al Levante, debido a la sanción de Gazzaniga, disputó los 90 minutos.

"Llevaba tiempo sin jugar y eso siempre es un problema, pero me he encontrado a gusto. He intentado aportar lo que he podido y me voy contento. El tema de la portería es complicado. Debemos estar preparados para, en cualquier momento, tener minutos y demostrar nuestra valía. Para eso hay que trabajar día a día y no bajar el pistón", declaró el portero.

El Rayo Vallecano venció la última jornada ante su público al líder, el Levante, que celebró la pasada semana el ascenso matemático a Primera.

Nos da moral y nos mantiene en esa racha que traíamos, porque lo del Huesca fue un desliz. A pensar ya en el duelo en Santo Domingo", comentó el guardameta, en declaraciones a la web del club.

El Rayo visitará la próxima jornada al Alcorcón. Con 46 puntos en la clasificación, el partido es vital para el conjunto vallecano, pero también para su rival, que está en zona de descenso.

"Quedan cinco finales y tenemos que ir partido a partido, desconectar y trabajar. Hay que ir final a final y conseguir el objetivo", concluyó Mejías.