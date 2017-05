La Junta vuelve a reclamar un Plan Especial de Empleo dotado con 157 millones

Sevilla, 9 may (EFECOM).- El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, ha advertido hoy de que el Gobierno andaluz va a seguir reivindicando un plan especial de empleo, dotado con 157 millones de euros, al considerar que no hay ninguna razón para que otras comunidades con tasas de paro similares lo tengan y Andalucía no.

"No hay ninguna razón que justifique que otras comunidades autónomas, como Extremadura y Canarias, lo hayan tenido, que Canarias lo siga teniendo y que a Andalucía se nos niegue el pan y la sal", ha señalado el consejero, que ha asegurado que el Gobierno andaluz no se va a conformar y seguirá "alzando la voz".

Sánchez Maldonado ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que se ha quejado de que la Junta, de nuevo, se encuentra "sola" porque el Ejecutivo central no ha aprobado ninguna "medida específica" para Andalucía en materia de empleo.

"Usaremos todos los medios democráticos e institucionales, lo reclamaremos en todos los lugares donde sea posible reclamar", ha dicho al ser preguntado si el Grupo Socialista en el Congreso solicitará dicho plan vía enmienda al proyecto de Presupuestos del Estado.

Pese a ello, se ha congratulado por los datos del paro registrado en abril, periodo en el que se produjo la mayor caída del desempleo en un mes de abril de toda la historia estadística.