Guil: "Si no se nota que contra el Manresa nos jugamos la vida, mal vamos"

Zaragoza, 9 may (EFE).- El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Luis Guil, ha declarado este martes que en el crucial partido que mañana enfrentará a su equipo contra el ya descendido ICL Manresa se les tiene que notar que se juegan "la vida" y que, si no es así, mal van.

"Tenemos que tener claro que vamos a una guerra, al partido con mayúsculas en el que tenemos que cumplir con el objetivo mínimo que se nos requería, que es que un club y una ciudad como ésta permanezca en la ACB", ha subrayado el entrenador del conjunto aragonés.

El técnico andaluz considera que el enfrentamiento de mañana es "uno de los partidos más importantes para el club y la ciudad", algo que se les tiene que notar a todos los jugadores "en cada acción".

"Todo el mundo está mentalizado y eso se ve en las caras", ha añadido ante un encuentro contra un oponente que, a pesar de haber perdido ya la categoría, "está compitiendo bien", algo que, a juicio de Guil, ya demostró en el partido de la primera vuelta en la capital aragonesa.

"Nos vamos a encontrar un ICL Manresa ante su último partido en la Liga Endesa ante su afición, la despedida de Montáñez y que va a intentar luchar hasta el final, como ya hiciera ante el Real Madrid", ha advertido.

Además ha explicado que el Nou Congost es "una cancha difícil" y que no quiere ni le interesa saber lo que dicen las estadísticas de los enfrentamientos de ambos equipos "porque la historia no gana partidos".

A pesar de que la de Manresa no sería la última oportunidad de certificar la permanencia para el Tecnyconta, ya que le quedaría la última jornada en casa contra el Estudiantes, e incluso se podría salvar con una derrota del Real Betis Energía Plus, el preparador del conjunto 'rojillo' no quiere pensar más que en el choque contra el equipo catalán.

"Tenemos que pensar que es la única oportunidad que tenemos y quiero que nos salvemos haciendo nuestro trabajo. Tenemos que ganar estos dos partidos y no mirar a nadie", ha resaltado.

De la misma forma opina que su equipo debe jugar "sin mirar nombres ni quién es el contrario" y solo viendo que es un partido en el que tienen que conseguir el objetivo, que no es otro que la victoria.