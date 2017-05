Govern defiende la legalidad de la compra de urnas y rechaza las "amenazas"

Barcelona, 9 may (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha considerado hoy que "no tendría sentido" una investigación de la Fiscalía por la compra de urnas porque el Ejecutivo actúa dentro del "marco de la legalidad", y ha avisado de que no aceptarán "amenazas ni intimidaciones" del Gobierno del PP.

La Fiscalía ya prepara una querella ante la licitación por parte de la Generalitat, por valor de 200.000 euros, del suministro de urnas para "las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", con las que pretende celebrar un referéndum soberanista después del verano.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, Munté ha subrayado que "no tendría ningún sentido" que la Fiscalía iniciara finalmente actuaciones formales porque "nos ampara la ley" y "no hay ninguna normativa que impida la compra de urnas".

La consellera ha afirmado que el Govern ejerce "con toda la normalidad las competencias" de la Generalitat para comprar urnas, con el "compromiso inequívoco en la celebración del referéndum", y ha avisado, asimismo, que se niega a "aceptar las amenazas e intimidaciones del Gobierno del PP".