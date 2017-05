Experto aboga por luchar contra el machismo y no solo contra violencia género

Madrid, 9 may (EFE).- Si el Pacto de Estado que se debate en la Comisión de Igualdad solo busca respuestas contra la violencia de género, sus efectos empezarán tarde y se quedarán cortos; para solucionar el problema real, que está en la sociedad, éste debe ser un pacto contra el machismo y la desigualdad existente.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Efe el médico forense y exdelegado para la Violencia de Género Miguel Lorente, durante la jornada "Abogacía en Igualdad", organizada hoy por el Consejo General de la Abogacía Española.

Este experto ha asegurado que la violencia de género es una "violencia estructural", cuyos crímenes no se evitan solo con soluciones legales, pues el agresor es un "maltratador moral" que actúa para defender su posición como hombre y la mayoría reconoce el asesinato.

No obstante, Lorente sí ha asegurado que hay elementos de las leyes que se pueden mejorar, tanto en su redacción como en su aplicación, sobre todo en la dotación de instrumentos para hacerlas eficaces.

Por ello, ha solicitado una mayor asignación presupuestaria en esta materia, actualmente "insuficiente", para facilitar la especialización de los profesionales ante los casos más graves de violencia de género.

En su ponencia durante el acto, el experto ha apuntado que no matan las personas, sino que "mata el machismo", que en España se cobra de media la vida de 60 mujeres al año (el 20 % de los homicidios totales) y provoca alrededor de 700.000 maltratadas.

"Todo el mundo habla del problema del yihadismo, no de los yihadistas; en cambio no se habla de machismo, sino de machistas", ha lamentado Lorente.

Y es que, según ha explicado, aunque la sensación general es que vivimos en una situación de normalidad con pequeños ámbitos de discriminación, lo cierto es que hay un "machismo de base": nuestra sociedad está construida históricamente en la desigualdad entre el hombre y la mujer.

Los asesinatos machistas, por tanto, no serían expresiones extremas de la desigualdad, sino que están basados en esa "construcción interesada de poder" que no se ha corregido y ante la que "no hay un rechazo absoluto" (según la encuesta del CIS de enero, solo un 1,8 % de la población considera la violencia de género como un problema grave).

Esto provoca que el maltratador tenga una "sensación de impunidad", piensa que no le va a pasar absolutamente nada, como demuestra que el número de condenados (poco más de 30.000) apenas representa el 5 % respecto al número total de casos de violencia machista.

Para evitarlo, el exdelegado para la Violencia de Género ha incidido en la importancia de la prevención y la educación, por lo que ha demandado que seamos "menos permisivos con la apología del machismo" que aparece en las redes sociales y los medios de comunicación.

"Aquí te pueden mandar a la cárcel por hacer un chiste de Carrero, pero incitas al odio todos los días y no te pasa nada cuando es violencia de género", ha criticado Lorente.