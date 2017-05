El EI emite un vídeo en el que supuestamente degüella a militar ruso en Siria

(Corrigetítulo)

El Cairo, 9 may (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que supuestamente asesina a un oficial ruso, desplegado en Siria como parte de la intervención de Moscú en apoyo al presidente de ese país, Bachar al Asad.

La cinta, de más de 12 minutos de duración y cuya autenticidad no pudo ser comprobada, fue distribuida hoy en foros yihadistas en internet por una oficina de comunicación del EI, en idioma ruso y con subtítulos en árabe.

El uniformado aparece en el vídeo conversando en una entrevista con miembros del EI y luego arrodillado en un paraje desértico, delante de un combatiente que, al final de la cinta, le corta el cuello con un cuchillo.

El comandante, cuyo nombre es mencionado en el vídeo en ruso, actuaba supuestamente de forma encubierta en Siria, al igual que otros agentes de la inteligencia de Moscú, que el EI asegura haber "destapado".

Antes de ser asesinado, el militar admite ante la cámara "la derrota", después de que el Gobierno ruso le haya abandonado y se negara a rescatarle, y pide a los demás soldados que "abandonen la lucha y se entreguen al EI".

"Soy un ejemplo vivo a vuestros ojos: el EI propuso al Gobierno ruso (pagar) un rescate, pero este me abandonó y dijo que no me conocía ni era ciudadano del país", declara la víctima.

Alerta al pueblo ruso y a los familiares de los soldados que luchan en Siria de que su Gobierno les ha mandado a "una guerra en la que fue derrotado".

A los demás soldados desplegados en el país les pide que no pierdan "la valiosa oportunidad, las puertas del arrepentimiento están abiertas", en referencia a su rendición.

Si no lo hacen, se sentarán "donde estoy yo ahora", agrega, un lugar no identificado donde ondea una bandera negra del EI.

El verdugo aparece con la cara descubierta y sus rasgos podrían indicar que es un combatiente procedente del Cáucaso, pero no se identifica en el vídeo.

Desde el inicio de la intervención rusa en Siria el 30 de septiembre de 2015, las autoridades de Moscú han informado de más de una treintena de bajas en las filas del Ejército.