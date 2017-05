Elorza: El proyecto de López está obsoleto y el choque de trenes ya cansa

Madrid, 9 may (EFE).- El exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, afín a la candidatura de Pedro Sánchez, ha opinado hoy que el proyecto del también candidato a secretario general del PSOE Patxi López está "obsoleto" y que su "raca-raca del 'choque de trenes' ya cansa un poco".

En declaraciones en el Congreso, Elorza ha acusado a López de concurrir a las primarias con un discurso "negativo", "tremendista" y "agorero", para justificar un proyecto que "no da respuestas a los problemas reales del PSOE y de la sociedad española e internacional".

Tres días después de que López rechazara con contundencia la oferta de Sánchez de unirse a su candidatura, Elorza ha considerado "contradictoria" su negativa con la propuesta que defiende de primarias a dos vueltas para que en la segunda únicamente se enfrenten las dos posiciones más votadas.

Tras asegurar que él no ha visto en los 35 actos a los que ha ido en los últimos meses "ningún riesgo de escisión ni de odios", ha admitido que las palabras del alcalde de Calasparra, José Vélez, sobre las "prácticas mafiosas" de la gestora no son "afortunadas" y que él no las comparte.

No obstante, ha rechazado que los que "pidan cuentas" por ello sean dirigentes de su partido como el alcalde Vigo, Abel Caballero, "que ha dicho barbaridades de otros compañeros del PSOE".

"Que las pida él o que se las pida Susana (Díaz) o el propio señor (Miguel Ángel) Heredia, que se ha inventado una supuesta confabulación de Pedro Sánchez en su día, me parece que no es serio", ha dicho.

Además ha opinado que en el debate de ideas, si "alguien que se pasa de la raya y hay algo de pasión hay que entenderlo" y "no poner el grito en el cielo".

Respecto al temor de JP Morgan y Bank of America Merrill Lynch a que Pedro Sánchez gane las primarias, lo ha enmarcado en una "especie de conspiración de poderes económicos, políticos e incluso mediáticos que quieren provocar el voto del miedo".

Algo que, en su opinión, lo que en realidad consigue es "poner más" a la militancia socialista.