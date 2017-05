Durán: "Tenemos que dar el máximo y luego que pase lo que pase"

Bilbao, 9 may (EFE).- El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Carles Durán, pidió este martes a su equipo que mañana ante el Baskonia en Miribilla dé "el máximo" de sus posibilidades para ganar el partido, olvidándose de lo que pase en Sevilla entre el Real Betis y el MoraBanc Andorra, donde necesita que pierda el equipo pirenaico para mantener opciones de estar en playoff.

"Nosotros tenemos que dar el máximo y luego que pase lo que pase, pero que por nuestra parte no nos dejemos nada porque es una final. Estoy convencido de que si ganamos seguiremos teniendo nuestras opciones", dijo Durán en Miribilla, en la rueda de prensa previa, a un choque que asume es "de los más importantes de la temporada".

También cree que, debido a la rivalidad entre ambos equipos, el de mañana "no es un partido normal". "Para gente que no estamos acostumbrados a jugar este tipo de derbi, yo el primero, no es un partido normal. Cuando fuimos a Vitoria no fue un partido normal y eso la gente joven y que es nueva en el equipo lo tiene que saber. Para nuestra gente y para nosotros no es un partido normal y lo tenemos que demostrar", explicó.

"Aparte de lo que se juegan, siempre que juegan contra el Bilbao Basket juegan muy motivados. Espero un partido muy complicado para los dos, pero nosotros con el plus de nuestra gente como el que tienen ellos cuando juegan en su casa", añadió.

Para Durán la clave del encuentro será el "nivel físico" de su equipo. "Ahora mismo nosotros no somos el mejor equipo físicamente y estamos jugando contra rivales que físicamente nos superan, Baskonia es un claro ejemplo. Un equipo de Euroliga y con muchos jugadores importantes que no salen en la rotación. Si no somos capaces de igualarles vamos a sufrir, y si somos capaces, como ya demostramos el día de Andorra y el del Valencia, seguro que vamos a tener nuestras opciones de ganar", reflexionó.

El técnico del equipo bilbaíno se mostró convencido de que su equipo tiene "muchas opciones de ganar mañana", pero avisó que ello "pasa por nuestra energía y nuestra ambición". "Por desgracia no hemos sido muy regulares en Miribilla y para nuestra gente debe ser un buen premio el partido de mañana", comentó, refiriéndose a una afición de la que no tiene duda.

"Espero que no sea el último partido de la temporada en Miribilla y por lo tanto espero a la afición. Aunque siempre responde. Nuestra gente siempre está con nosotros y mañana, sabiendo lo que nos jugamos y que viene el Baskonia, pues mucho más todavía", destacó.

Durán se congratuló de recuperar para el partido de mañana al exterior Tobias Borg, "un jugador importante y con mucha energía", y valoró la influencia del regreso a Miribilla de Sito Alonso, el entrenador del Bilbao Basket las últimas temporadas, únicamente en el hecho de que es el técnico del Baskonia.

"Supongo que va a influir porque es el entrenador del Baskonia y tomará decisiones como las voy a tomarlas yo. Por lo demás no tengo nada que opinar", apuntó.