Cristóbal López Vivar insiste a la juez en recuperar el control de Funnydent

Madrid, 9 may (EFE).- El anterior administrador único de la cadena de clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, ha enviado un nuevo escrito a la juez para recuperar el control de su patrimonio dado que la causa contra él ha sido archivada provisionalmente.

En el escrito, fechado el 8 de mayo y al que ha tenido acceso Efe, el letrado del anterior administrador de Funnydent recuerda que el pasado 15 de abril solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero un "informe detallado de las operaciones llevadas a cabo con el patrimonio de López Vivar durante la actuación de la administración judicial".

Y añade que en aquella ocasión también pidió que "cualquier disposición patrimonial relativa a López Vivar y cualquiera de las sociedades mercantiles objeto de administración judicial, fuera consultada con él".

López Vivar recuerda que "habiendo pasado un tiempo prudencial" de tres semanas, no le consta que ninguna otra parte de las personadas se haya opuesto a dicha solicitud.

Es por ello, que reitera su petición al juzgado para que acuerde la entrega del informe correspondiente a la administración judicial llevada a cabo, con el fin de obtener información sobre la gestión de los administradores y del dinero conseguido.

Fuentes jurídicas explican a Efe que al haberse sobreseído la causa y al no haberse resuelto todavía ningún recurso de reforma ni de apelación, López Vivar no ve motivo para que continúe la administración judicial y para que él no sea de nuevo administrador.

La juez decretó el pasado febrero el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en que se ha investigado la presunta estafa de 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes en las clínicas dentales Funnydent, al considerar que "no es una estafa" sino "una mala gestión empresarial".