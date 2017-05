Australiana Dodd, única mujer en antiguo Ejecutivo, se queda fuera de Consejo

Redacción Deportes, 9 may (EFE).- La australiana Moya Dodd, única mujer que formó parte del antiguo Comité Ejecutivo de la FIFA, no seguirá como integrante del Consejo, órgano que ha reemplazado a éste, ya que no ha sido reelegida como representante de la Confederación Asiática (AFC).

La plaza que obligatoriamente debe ocupar una mujer en esta confederación, al igual que en las otras cinco, la ocupa la bangladeshí Mahfuza Akhter, quien derrotó por 27 a 17 votos a Dodd, pese a la experiencia de ésta entro de la FIFA y de haber sido parte de su Ejecutivo desde 2013.

La reunión que el Consejo de FIFA celebra este martes en Manama para preparar el Congreso anual que de dentro de dos días celebrará la organización en la capital de Bahrein, sirve como debut para parte de sus integrantes como Mahfuza Akhter, en representación de la Confederación Asiática (AFC).

Ésta celebró su congreso previo al de la FIFA ya en Bahrein y allí resultó elegida, entre otros, Akhter, miembro del Comité Ejecutivo de la AFC e integrante de los comités organizadores la Copa del Mundo femenina de Canadá 2015 y las dos ediciones previas de esta competición en categoría sub'20, celebradas también en Canadá y en Papua Nueva Guinea.

Los otros representantes elegidos por Asia fueron el surcoreano Chung Mong Gyu, presidente de la federación de su país desde 2013, el chino Zhang Jian, vicepresidente sénior y secretario general de la federación de su país, que también ha presidido la Federación de Asia Oriental, y el filipino Mariano Araneta, presidente de la federación de su país.

El Consejo de la FIFA, órgano que reemplazó al Ejecutivo tras las reformas aprobadas hace un año con la llegada del suizo Gianni Infantino a la presidencia, está integrado por 37 miembros: el presidente de la organización, ocho vicepresidentes y otros 28 miembros elegidos por las federaciones miembro, todos ellos con un mandato de cuatro años.