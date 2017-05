Aspas: "No tenemos nada que perder"

Vigo, 9 may (EFE).- Iago Aspas, máximo goleador del Celta de Vigo en la Liga Europa, manifestó este martes que su equipo "no tiene nada que perder" ante el Manchester United, por lo que confía en que el próximo jueves puedan ofrecer "una buena versión" en Old Trafford y remontar el 0-1 con el que encara la vuelta el conjunto que dirige Jose Mourinho.

"Desde que acabó el partido del jueves todos los compañeros le damos vueltas a cómo mejorar para darle la vuelta a la eliminatoria sabiendo de la dificultad del rival al que nos enfrentamos y el escenario en el que vamos a jugar. Pero el equipo no tiene nada que perder", comentó el atacante.

El internacional español espera sentirse protagonista en su vuelta al estadio del Manchester United, donde ya jugó con la camiseta del Liverpool: "Espero hacer las cosas lo mejor posible, que salga una buena versión del equipo y mía en particular para contribuir a esta machada. Va a ser un partido muy bonito porque todos los días no se vive una semifinal europea".

Aspas ha hecho un balance positivo del curso: "Está siendo la temporada soñada. Hemos llegado a semifinales de la Copa del Rey, estamos en semis de la Liga Europa y muy cerca de una final aun sabiendo que tenemos un resultado difícil del primer partido. Y en la Liga estamos salvados desde hace dos meses. La reválida que tiene el equipo es muy grande e invita a soñar".

En este sentido, apuntó que su equipo ya ha ganado esta temporada "en grandes escenarios", por lo que espera alargar el sueño europeo ante un rival del que destacó "su centro del campo muy físico" y la velocidad de sus delanteros.

"El planteamiento de Mourinho en Vigo era el esperado", matizó Aspas, quien pidió jugar con "paciencia" y no "volverse locos" por querer remontar la eliminatoria en los primeros 20 minutos.

"Hay que tener tranquilidad. A los aficionados les pido que tengan la fe que hemos tenido nosotros durante esta temporada. Espero un partido parecido al de la ida, con un rival muy físico y esperando que nosotros ataquemos más", sentenció Aspas, quien recordó que él ya conquistó una Europa League con el Sevilla.