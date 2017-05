El Arsenal cuenta con Lucas Pérez la próxima temporada

Londres, 9 may (EFE).- Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha insistido este martes en que, si sigue en el club, cuenta la temporada que viene con Lucas Pérez, pero ha asegurado que entiende que el futbolista español tenga dudas sobre su futuro en Londres debido a la falta de oportunidades.

El Arsenal pagó el pasado verano 17,1 millones de libras al Deportivo de La Coruña por los servicios de Lucas, pero en su primera temporada en la Premier League sólo ha sido titular en nueve encuentros en todas las competiciones.

El cambio de posición del chileno Alexis Sánchez, de extremo a punta, y las recurrentes lesiones -no juega desde el pasado 11 de marzo- han impedido a Lucas gozar de oportunidades en el Emirates Stadium.

"Es un delantero de primer nivel y no he podido darle los partidos que quería y que merecía. Eso he de confesarlo", aseguró Wenger este martes, en la rueda de prensa previa al duelo de liga con el Southampton.

"Y lo siento mucho por él, pero tenemos muchos delanteros disponibles ahora, ya que la situación con Olivier Giroud no estaba muy clara a comienzos de temporada. Además, tampoco sabíamos cuándo regresaría Danny Welbeck de su lesión, y al final ha habido mucho atasco en el ataque. Sin embargo, que no haya jugado no tiene nada que ver con su calidad", añadió el preparador francés.

Preguntado sobre la posible marcha del punta español en el próximo mercado de fichajes, Wenger reiteró que, si él sigue en el banquillo -todavía no ha dado pistas sobre su continuidad-, le "encantaría" contar con Lucas.

El jugador español ha sonado para reforzar varios equipos de la Premier League y de la Liga, entre ellos su antiguo club, el Deportivo, además del Valencia y del Espanyol.

"Si sigo siendo el entrenador (del Arsenal), me encantaría poder contar con él. Tenemos que sentarnos a hablar y ver si la temporada que viene tendrá oportunidades de jugar o no", subrayó el técnico galo.