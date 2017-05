El Andorra busca clasificarse para la fase final de la liga en Sevilla

Andorra la Vella, 9 may (EFE).- El MoraBanc Andorra jugará mañana, miércoles, en Sevilla ante el Betis con el objetivo de certificar su clasificación para disputar la fase final de la liga.

La última victoria ante el Valencia concede al equipo del Principado muchas posibilidades. El Bilbao, su único rival en la lucha por la octava posición, está a dos partidos del MoraBanc a falta de dos jornadas, pero sigue vivo porque tiene favorable la diferencia de puntos en sus enfrentamientos.

Un triunfo andorrano o un tropiezo vasco clasificaría a los de Peñarroya para la disputa de las eliminatorias por el título liguero.

El ala-pívot Beqa Burjanadze no se ha desplazado a Sevilla por problemas en una rodilla. Ya no jugó el domingo y se añade a la baja de larga duración del otro cuatro del equipo, Nacho Martín, que lleva meses inactivo.

Peñarroya ha hablado del factor mental que rodea a un partido vital para los dos equipos. "Como jugador me he encontrado en situaciones desde las dos vertientes que hay en este partido. Es muy duro jugar para no bajar, pero ante su gente el Betis se lo dejará todo para no consumar el descenso", ha dicho.

El entrenador ha añadido que su equipo llega en un buen momento y que los inconvenientes de lesiones no deben ser una excusa porque el equipo ya lleva semanas sobreponiéndose a situaciones así.

Un factor a tener muy en cuenta son las dos caras que ha presentado el Andorra esta temporada. Prácticamente inexpugnable en casa, donde sólo ha perdido un partido hasta ahora, y débil a domicilio, donde sólo ha ganado dos.

En la primera vuelta, el Andorra venció con solvencia al Betis por 95-69. Y en los dos últimos precedentes en Sevilla, una victoria para cada equipo. El año pasado se llevó el triunfo el cuadro local por 88-81.