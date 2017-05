Solo el 0,6 % de los ingresos para investigar en España vienen de filantropía

Barcelona, 8 may (EFE).- Solo el 0,6 % de los ingresos para investigación en España vienen de la filantropía, un total de 85 millones de euros en 2015, mientras que en Francia e Italia son entre el 2 y el 3 % del total, 600 y 930 millones respectivamente, y en el Reino Unido el 5 %, 1.560 millones de euros.

Así lo han denunciado hoy la Fundación Doctor Antonio Esteve y la Fundación Bancaria "la Caixa", que han presentado el libro "Filantropía en la investigación e innovación en biociencias", una publicación en inglés que recoge algunas estrategias y experiencias de comunicación y filantropía de diferentes centros de investigación biomédica europeos, como el Cancer Research UK, el Institut Curie o el Karolinska Institutet.

Los coordinadores del libro, el experto en mecenazgo y director de la consultoría de marketing social Zohar, Ricard Valls, y el director de Innovación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Joan Bigorra, han explicado que la filantropía tiene cada vez más peso específico en el ámbito de la investigación española, "como ocurre ya en otros países de nuestro entorno, donde es el primer destino de las donaciones y mantiene un fuerte crecimiento".

"La situación está cambiando rápidamente y cada vez existen más ejemplos de estrategias para captar fondos para la investigación", han señalado.

El libro, presentado esta tarde en un acto en el Palau Macaya de Barcelona, cuenta con la participación, junto a un total de catorce autores, de Anthony Newman, director de marketing del Cancer Research UK, la organización benéfica independiente más grande del mundo para la investigación del cáncer y que depende exclusivamente de la recaudación de fondos.

Entre 2002 y 2014, esta institución ha logrado recaudar más de 430 millones de euros.

"La diversificación, las proposiciones a largo plazo y la incorporación de la cultura de la donación a nivel interno son algunas de las claves para mejorar los resultados", explica Newman en su capítulo.

La directora de desarrollo de recursos del Institut Curie, Hélène Bongrain, propone en el libro diferentes estrategias de comunicación y recaudación de fondos para hospitales públicos a partir de la experiencia del Institut Curie.

Por su parte, el director de la oficina de desarrollo del Royal Institute of Technology, Philip von Segebaden, explica la campaña de recaudación de fondos llevada a cabo por el Karolinska Institutet entre 2005 y 2010.

La Fundación Josep Carreras, el Vall d'Hebron Research Institute o el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona son algunos de los centros catalanes que analizan sus diferentes estrategias de recaudación de fondos en el libro "Philanthropy in research and innovation in biosciences".