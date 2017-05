4YFN mostrará 23 proyectos sobre automoción y tecnología en el Automobile

Barcelona, 8 may (EFE).- La plataforma de negocio para las emergentes tecnológicas 4 Years From Now (4YFN) mostrará 23 proyectos nacionales e internacionales centrados en el sector de la automoción y las nueva tecnologías vinculadas a la conectividad en el Automobile, el renovado salón de la automoción de Barcelona.

4YFN estará presente los próximos 11 y 12 de mayo en el Automobile Barcelona, que abrirá sus puertas esta semana en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

En concreto, la plataforma de negocio para emergentes, impulsada por el Mobile World Capital Barcelona, promueve un espacio bautizado como Innovation Square, pensado para unir a los fabricantes del sector con el ecosistema emprendedor digital.

Los 23 proyectos que se darán a conocer en este foro proceden de Estados Unidos, Rusia, Alemania y Polonia, entre otros países.

El Automobile Barcelona, que aunará en esta edición automoción y tecnología de la conectividad, acogerá más de cuarenta primicias de las principales marcas del sector.