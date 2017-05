Manel Navarro, aplaudido en su tercer ensayo en Eurovisión

Kiev, 8 may (EFE).- El representante español en Eurovisión 2017, Manel Navarro, logró hoy los aplausos y el reconocimiento del público que siguió su tercer ensayo en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, que acogerá la gran final del concurso el próximo sábado.

El cantante español no ha dejado de mejorar ensayo tras ensayo tras aterrizar en la capital ucraniana el pasado jueves, como ha reconocido buena parte de la prensa internacional presente en las pruebas.

Si bien el primer ensayo fue bastante criticado el pasado viernes, -los fallos fueron reconocidos en Twitter por el propio artista- hoy se ha conseguido mejorar la iluminación, los efectos gráficos y también el vestuario de Manel y los cinco músicos que le acompañan en la representación.

La web británica OfficialCharts, muy respetada en la industria musical del Reino Unido, ha colocado a Manel Navarro entre sus cinco favoritos para ganar el festival, aunque el cantante parte desde uno de los últimos puestos en las apuestas para llevarse el gato al agua el próximo sábado.

Los telespectadores europeos podrán ver mañana un fragmento de un minuto de duración de la actuación de Manel, durante la emisión de la primera semifinal del concurso, que en España será retransmitida por La 2 de Televisión Española a partir de las 21.00 horas.

El fragmento se grabará esta noche, en el marco del ensayo general para la gala de mañana en la que Suecia y Portugal parte como favoritos y en la que de 18 participantes sólo quedarán diez.

Sol del amanecer, playa, palmeras, una autocaravana hippie y surf son los componentes de la puesta en escena del representante español con la canción "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante), que combina la letra en español con un estribillo en inglés.

La puesta en escena está firmada por el belga Hans Paneckoucke, que ha querido trasladar al público a una playa de Barcelona en la que un grupo de amigos cantan y surfean bañados por el sol de amanecer.