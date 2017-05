Javier Tebas: "Soy más presidente de la Liga que madridista"

Madrid, 8 may (EFE).- Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, afirmó este lunes, tras el foro "El fútbol como herramienta de transformación social" organizado por el diario La Razón, sentirse "más presidente de la Liga que madridista".

"Quiero que haya emoción hasta el final", deseó Javier Tebas al no decantarse por Real Madrid ni Barcelona para la consecución del título. "Soy más presidente de la Liga que madridista", confesó.

En la última jornada, el Real Madrid se enfrentará a un Málaga que cumplió su objetivo de la permanencia. "Conozco a Míchel y es un profesional. El Málaga lo dará todo por ganar al Madrid", aseveró sobre el técnico del Málaga.

Javier Tebas descarta la influencia de ningún club en los resultados de final de temporada y opinó sobre los jugadores del Betis "que intentarán ganar sus partidos", en los que hay implicados equipos en la lucha por la permanencia.

"Mantenemos especial vigilancia en los partidos donde un equipo no se juega nada", advirtió sobre la posibilidad de amaño de partidos y su deseo sería que los implicados en el descenso consiguiesen la salvación. "El que se lo gane sobre el terreno de juego que se quede en Primera", dijo Tebas.

El presidente de la LFP se mostró contrario al apoyo del Barcelona para la celebración del referéndum de consulta de la independencia de Cataluña. "Respeto su decisión, pero no me gusta. El deporte español no permite jugar a aquellos equipos que jueguen fuera de territorio español", declaró.

También elogió la capacidad de sacrificio del Atlético, equipo con el reto de la remontada ante el Madrid en la semifinal de Liga de Campeones. "Hace posible todo. Tiene una gran capacidad para sobreponerse a los problemas. Provoca que los madridistas no estén tranquilos", indicó sobre el partido del próximo miércoles y confesó que él "no hubiese hecho" el "tifo" que se desplegó el pasado martes en el estadio Santiago Bernabéu.

Por último, habló de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en las que considera que se han llevado a cabo "muchísimas irregularidades" durante el proceso. "Hay tantas cosas que han pasado. Cien votos por correo nunca han llegado. Otros mil votos llegaron fuera de plazo", concluyó Javier Tebas.