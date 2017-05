Hollande confirma que el traspaso de poderes a Macron será el domingo

París, 8 may (EFE).- El presidente francés, François Hollande, confirmó hoy que el traspaso de poderes con el mandatario electo, Emmanuel Macron, tendrá lugar el próximo domingo y aseguró que no se siente traicionado, aunque no lo considere un heredero.

"El domingo será el traspaso de poderes, el día en el que le transmitiré lo que considero que es esencial. Luego será investido y se convertirá en presidente de la República", dijo Hollande a la televisión pública "France 2".

El jefe de Estado hizo esas declaraciones tras encabezar la ceremonia de recuerdo del final de la Segunda Guerra Mundial en el Arco del Triunfo de París, a la que invitó a Macron, al igual que cinco años antes él mismo fue invitado a ese acto por su antecesor, Nicolas Sarkozy.

Hollande afirmó que no considera que Macron sea su heredero político, aunque reconoció que han compartido trabajo en los últimos años.

"Estuvo a mi lado cuando yo era candidato, luego cuando fui presidente, posteriormente fue ministro de mi Gobierno", indicó.

Hollande explicó que no considera una traición su abandono del Ejecutivo en 2016 para lanzar un movimiento político destinado a llevarle al Elíseo.

"Se emancipó y quiso presentar un proyecto a los franceses (...) Hizo lo que pensaba que tenía que hacer, primero a mi lado y luego él solo. Ahora le han elegido los franceses y mi deseo es que tenga éxito", subrayó.

El presidente informó de que está disponible para ayudarle: "Sabe que si necesita una información, un consejo, una experiencia se dirigirá a mi libremente, siempre estaré a su lado".

Añadió que "ahora es el momento de Macron": "Tendrá que tomar decisiones con la experiencia que ha adquirido a mi lado, de lo que hemos hecho juntos".

El jefe de Estado dijo que habló ayer con Macron para felicitarle "porque ha sabido convencer a los franceses y frenar a la extrema derecha", pero también para mostrarle la importancia de la misión que tiene por delante.

"El mundo en el que vivimos atraviesa un momento es difícil, amenazante. Yo he querido una Francia fuerte en ese mundo y él tiene que proseguir esa misión a su manera. Francia tiene que hacer escuchar su voz en el extranjero", indicó Hollande.

Pero agregó que la tarea de Macron también tendrá una dimensión europea, porque la Unión está "sometida a presión" por la salida del Reino Unido y "las tensiones que hay en su seno", por lo que consideró que su sucesor tendrá que "darle un impulso".

También dijo que debe "pensar en todos los franceses", incluidos aquellos que "están tentados por soluciones que no son las buenas", en clara alusión a los votantes de la extrema derecha.

La tarea de un presidente, indicó, consiste en "unirles" y en "consolarles cuando son golpeados".