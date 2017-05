Dujshebaev: "No he cumplido el objetivo y tengo que dejar el cargo"

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El entrenador español Talant Dujshebaev ratificó este lunes su decisión de renunciar al cargo de seleccionador polaco de balonmano, pese a las reticencias iniciales de la Federación Polaca de aceptar su dimisión.

"No es una decisión en caliente, es una decisión que he tomado con calma y tranquilidad. Si no se cumple con los objetivos, y no clasificarse para el Europeo es no cumplir los objetivos, en ese momento, yo, honestamente, tengo que dejar el cargo", dijo Dujshebaev en declaraciones a EFE.

Dujshebaev, que compaginaba desde febrero de 2016 el cargo de seleccionador con el de entrenador del Kielce polaco, anunció su dimisión tras el empate (27-27) cosechado el domingo ante Bielorrusia y que deja a Polonia prácticamente sin opciones de lograr la clasificación para el Europeo de Croacia 2018.

Una renuncia que la Federación Polaca no quiso aceptar en un principio, convencida, como explicó su presidente, de que estaba motivada por las emociones propias del partido.

"No tengo por costumbre tomar decisiones tan importantes, ni aceptar este tipo de declaraciones con las emociones a flor de piel tras un partido", señaló tras el choque el presidente de la Federación Polaca, Andrzej Krasnicki, que instó a reflexionar a Dujshebaev y hablar "con calma" en unos días.

Sin embargo, Talant Dujshebaev, que recalcó que su decisión es inamovible, insistió en que su renuncia no se debe a ningún calentón, sino por fidelidad a sus principios.

"Una persona siempre tiene que ser honesta. Yo no renuncio por esconderme. No soy una rata que abandona la primera el barco cuando se hunde, yo renuncio porque, honestamente, creo que no he cumplido. A mí me gusta la filosofía de los antiguos japoneses, que cuando no cumplían se hacían el harakiri y mi decisión es hacerme el harakiri", explicó Dujshebaev.

El técnico español volverá a ratificar su decisión en la reunión que mantendrá en los próximos días con el presidente de la Federación Polaca.

"Ya he hablado con él y en unos día vamos a aclararlo todo, pero yo sigo firme en mi decisión. Si ayer hubiéramos ganado a Bielorrusia, porque nos bastaba con ganar de uno para seguir con vida, yo no habría renunciado y lucharía hasta el final, pero no he cumplido el objetivo", indicó Dujshebaev a EFE.

En este sentido, el preparador español recordó cómo se había mantenido en el cargo tras el pasado Mundial de Francia, pese a las críticas recibidas, tras la decimoséptima posición final en la que concluyó el conjunto polaco.

"Para muchos el Mundial fue un fracaso, pero para mí con un equipo tan renovado como llevamos fue un buen torneo. El objetivo cuando llegué era rejuvenecer el equipo y pelear por clasificarnos para los Juegos de Tokio, pero esta es una situación diferente, yo no he cumplido y honestamente debo renunciar", concluyó Dujshebaev.