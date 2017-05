Bono: el PSOE perdería las elecciones con Sánchez "casi con seguridad"

Cabanillas del Campo , 8 may .- El exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha afirmado que si Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE, los socialistas perderían las elecciones "casi con seguridad", ya que, a su juicio, ha acreditado que "lo que sabe es perder".

Bono ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto en Cabanillas del Campo (Guadalajara), organizado por la Plataforma de Apoyo a Susana Díaz en Guadalajara y que ha contado con la presencia del portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, además del alcalde del municipio, José García, entre otros representantes del PSOE en la provincia.

"Vengo a apoyar a Susana Díaz porque creo que es la persona que puede conducir al PSOE al Gobierno de España y porque si fuese otra vez encomendada esa misión a Pedro Sánchez sufriríamos un fracaso como ya hemos sufrido con anterioridad", ha vaticinado.

Bono ha entendido que "desde el punto de vista electoral, Pedro Sánchez lo único que ha acreditado es que sabe perder, en dos ocasiones, y esto no es un reproche moral" porque "lo que queremos ahora los socialistas -ha dicho- es ganar las elecciones".

Sobre los avales recogidos por Sánchez y Díaz, que para algunos han evidenciado que las primarias están ajustadas, ha dicho: "6.000 avales de diferencia no es estar empatados, que es cuando Rodríguez Zapatero me ganó por 9 votos en el Congreso. Eso sí que era poco, pero 6.000 avales es suficiente no sólo para que no pierda el ánimo. Si yo fuera Susana estaría encantado".

Bono ha reiterado que si finalmente Pedro Sánchez es elegido secretario general el PSOE perdería las elecciones "casi con seguridad" y ha añadido: "Yo mientras viva votaré al PSOE, se presente Sánchez o quien sea, pero lo que me dice el sentido común es que si queremos perder no tenemos que hacer otra cosa que elegir como candidato a Pedro Sánchez".

A preguntas de los periodistas sobre una división en el partido, Bono ha declarado que se trata de un proceso de elección de candidatos "y es mostrar las distintas posiciones, no significa ninguna dimisión, simplemente hablar claro".

Tras reseñar que "no me parece mal que haya otros que piensen diferente", Bono ha recordado que el peor resultado de la historia del PSOE lo ha cosechado Pedro Sánchez al frente del PSOE.

Por su parte, Nacho Hernando ha mostrado su preocupación en que si no gana Susana Díaz el PSOE pueda convertirse "en una sucursal de Podemos" y ha incidido en que no van a consentir que ningún compañero les llame "mafiosos", como han señalado "solo" Podemos Castilla-La Mancha y un miembro de la candidatura de Sánchez, ha añadido.