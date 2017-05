Bill Clinton y James Patterson publicarán una novela conjunta de suspense

Nueva York, 8 may (EFE).- El expresidente estadounidense Bill Clinton y el escritor James Patterson publicarán una novela de ficción conjunta en junio de 2018 titulada "The President is Missing" (El Presidente está desaparecido), informaron hoy las editoriales que colaboran en la obra.

"'The President is Missing' ofrecerá a los lectores una mezcla única de intriga, suspense y una mirada al drama que sucede entre bastidores de los pasillos de los más altos poderes", afirma un comunicado de las compañías Alfred A Knopf y Hachette Book Group.

La novela contará asimismo con detalles de información privilegiada que sólo un presidente puede conocer, agrega el texto.

"Trabajar en un libro sobre un presidente de turno, aprovechándome de lo que conozco del trabajo y la vida en la Casa Blanca y cómo funciona Washington, ha sido muy divertido", aseguró Clinton.

La obra de intriga supone el estreno de Clinton en el mundo de la novela, mientras que se trata de la primera colaboración de Patterson con un presidente.

"Trabajar con el presidente Clinton ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera, y tener acceso a sus experiencias en primera persona ha dado mucha información para esta novela", afirmó Patterson.

"Yo cuento historias, y los conocimientos del presidente Clinton nos han ayudado a contar una muy interesante. (...) Los lectores se verán atraídos por el suspense, por supuesto, pero también podrán ver de primera mano lo que es ser presidente", agregó el escritor.