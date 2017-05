Alfredo Molano considera que "faltan muchas garantías" para paz de Colombia

Bogotá, 8 may (EFE).- El periodista Alfredo Molano ha explorado casi toda Colombia para contar en crónicas y libros el país profundo y, como conocedor de la realidad nacional, cree que "faltan muchas garantías" para la aplicación del acuerdo de paz con las FARC porque hay regiones donde la presencia del Estado es casi nula.

"El Gobierno no ha podido cumplir sus funciones porque el verdadero problema es su falta de acción en territorios donde nunca ha estado presente, por lo que no ha tenido en cuenta los reclamos de esas comunidades que se opusieron mucho a los acuerdos de paz", dijo Molano (Bogotá, 1944) en una entrevista con Efe.

Molano presentó en la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), que concluye hoy, su nuevo libro, "De río en río" (Aguilar), donde da un "vistazo a los territorios negros" de la región del Pacífico, una de las más olvidadas y al mismo tiempo golpeadas por el conflicto armado colombiano.

El libro es una recopilación de crónicas y notas de viaje sobre el Pacífico escritas durante varios años en los que su espíritu aventurero lo llevó a recorrer esa región, en su mayor parte selvática, y a querer contar lo que ve.

"Para mí la crónica es un complemento del viaje, que surge como condición y requisito moral de un viajero, pues esa búsqueda de lo desconocido y de lo sorprendente es lo que está detrás de la aventura de un explorador y de la mía propia, pues tiene que ver con esa necesidad de informar sobre lo nuevo", agregó.

Dicha necesidad se manifiesta en "De río en río", en el que Molano, sociólogo, escritor y periodista, documenta más de tres décadas de violencia y actividades ilegales en la zona del Pacífico que describe como "una de las más misteriosas y atractivas del país".

Molano es autor de numerosas obras sobre la realidad colombiana y como tal es una autoridad para hablar del tema de la paz firmada en noviembre pasado con las FARC para poner fin a más de medio siglo de un conflicto armado que él ha estudiado a fondo y al cual ha dedicado un sinfín de crónicas, artículos, ensayos y libros.

En la región del Pacífico, que conforman los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el cronista percibió que el acuerdo de paz encontró mucha oposición de la gente debido al "poco control" del Estado sobre el territorio que en muchos casos tenía como "autoridad" a las FARC o al Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país.

"En el Pacífico hubo más resistencia a los acuerdos porque el Estado ha estado ausente siempre y por eso la gente demandaba la presencia de la FARC y el ELN como su ley y como su orden, entonces no querían que se fueran porque sabían que iba a suceder lo que está sucediendo, y es que las zonas están siendo ocupadas por grupos sicariales", afirmó.

Molano considera que en el escepticismo con el acuerdo de paz también influyó la minería ilegal, fuente de ingresos muy importante para los grupos irregulares en el Pacífico, territorio rico en recursos naturales, particularmente en metales precisos como el oro, del que se producen 90 toneladas al año, y "casi todas provienen de la ilegalidad".

"Mientras el Estado no sea capaz de monopolizar las armas siempre estaremos al borde de un conflicto, y si el Gobierno no logra cumplir sus funciones esenciales por naturaleza, no puede haber monopolio de la justicia ni del territorio", sentenció desde la experiencia de sus 73 años, la mayor parte de ellos dedicados a estudiar el país.

El autor, que fue galardonado el año pasado con el Premio Simón Bolívar, el más prestigioso del país, a la vida y obra de un periodista, manifestó que dicho galardón fue una "manera simbólica" de darle la bienvenida al acuerdo de paz, pues aseguró: "sin esa coyuntura favorable, mi figura no habría sido tomaba en cuenta".

"Como he hecho muchas crónicas y reportajes sobre el tema, estoy vinculado a un movimiento de paz que tuvo como resultado final los acuerdos de La Habana, así que ese premio era una manera simbólica de darle la bienvenida a los acuerdos", concluyó.