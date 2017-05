Agencia medioambiental de EEUU despide a varios de sus asesores científicos

Washington, 8 may (EFE).- La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés) ha decidido prescindir de entre cinco y nueve científicos de su junta de asesores y estudia la posibilidad de reemplazarlos con representantes de industrias vinculadas a los combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón.

La medida, confirmada hoy por un portavoz de EPA a Efe, es un paso más en los intentos del Gobierno de Donald Trump de cambiar la forma de trabajar de la agencia, encargada de velar por el respeto al medioambiente, para que encaje con su idea de que la creación de empleos en industrias como la del carbón debe primar sobre la lucha contra el cambio climático.

La agencia informó el viernes a varios integrantes de su Junta de Asesores Científicos, formada por 18 expertos que analizan las investigaciones de EPA para determinar si tienen el suficiente rigor, de que su designación por tres años habían terminado y no serían renovados para un nuevo periodo, como suele ocurrir.

El portavoz de la EPA, J.P. Freire, no quiso confirmar hoy a Efe de cuántos científicos se ha prescindido, una cifra que según el diario The New York Times asciende a cinco y que el Washington Post eleva a nueve, la mitad de los integrantes de la junta.

Según Freire, la agencia no quiere dar por buenos automáticamente a los científicos designados para la junta por el Gobierno de Barack Obama, y prefiere "asegurarse de que considera de forma justa" a los "cientos de nominados que ha recibido EPA" para integrar ese órgano consultivo y elegir a los mejor cualificados.

Freire confirmaba así que el administrador de EPA, Scott Pruitt, considerará la posibilidad de aceptar para la junta a científicos vinculados a las industrias cuya contaminación debe regular supuestamente la agencia, algo que ha alarmado a organizaciones científicas y de protección del medioambiente.

"Esto forma parte de un plan polifacético para que la ciencia no se entrometa en los esfuerzos (de Trump) de eliminar las regulaciones" en la industria de los combustibles fósiles, dijo el presidente de la Unión de Científicos Preocupados, Ken Kimmell, al New York Times.