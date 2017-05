Voro: "El Valencia necesita acertar con el entrenador tras dos años malos"

Valencia, 7 may (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González "Voro", que no continuará en el banquillo la próxima campaña, afirmó hoy que el Valencia necesita acertar con el técnico que contrate para la próxima temporada tras dos años muy difíciles, con el objetivo de que no se repita lo vivido recientemente.

Así lo señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro Valencia-Osasuna cuando se le preguntó por las características que, bajo su punto de vista, debía tener el futuro técnico del club de Mestalla.

"Cada entrenador tiene una filosofía y un estilo que debe plasmar además de una experiencia concreta. El club conoce suficientemente lo que puede traer como para poder elegir el perfil más indicado. Los nombres que se barajan tienen experiencia, bagaje y un estilo definido", dijo.

"No voy a valorar características particulares", agregó Voro, quien sobre su futuro en el Valencia señaló que no han hablado todavía al respecto y, además, que espera no se repita en el futuro una situación como la de este año, en la que tenga que sentarse en el banquillo otra vez.

"Vamos a esperar. No quiero tirar balones fuera, lo único que quiero es sentirme útil y participar en la marcha del equipo y del club porque soy una persona muy activa y dinámica", señaló.

"Mi objetivo es trabajar y que lo que ha pasado este año no vuelva a ocurrir. Con todos los entrenadores con lo que he trabajado lo he hecho con honestidad y mi primera conversación con ellos siempre ha sido clara porque lo importante es que los técnicos, los jugadores y el club trabajen bien", indicó.

A pesar de que a sus órdenes el Valencia ha sumado 31 puntos en la actual etapa, Voro señaló que "aunque las cosas han salido bien", el equipo ha acusado el mal comienzo y haber ido a remolque toda la temporada como consecuencia de las circunstancias del principio.