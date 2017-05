Mel: "Seguro que mi amigo Rubi se cambiaba por mí con ojos cerrados"

La Coruña, 7 may (EFE).- Pepe Mel, entrenador del Deportivo, ha intentado enviar un mensaje de optimismo y tranquilidad para ahuyentar el pesimismo y la negatividad tras la derrota (1-2) ante el Espanyol y ha asegurado que su homólogo en el Sporting, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', se cambiaría por él "con los ojos cerrados".

"Estoy seguro que mi amigo Rubi se cambiaba por mí con los ojos cerrados. De los tres que estamos luchando por una posición que no queremos ver ni en pintura, Leganés, Sporting y nosotros, el mejor colocado es el Deportivo. Seguiremos sufriendo pero lo conseguiremos seguro", comentó en rueda de prensa.

El técnico del Deportivo aseguró que ahora tiene que "levantar a la gente", a los jugadores, e "intentar que se aislen un poco de todo y solo" le "escuchen" a él.

"Es importante ahora que solo me escuchen a mí y que en su cabeza tengan la imagen de los últimos 50 minutos de partido, intentar que la negatividad que nos rodea, que no digo que sea sin razón, no perfore el vestuario", comentó.

El entrenador afirmó que "el ambiente" no ayuda "mucho" a los jugadores porque "los mensajes del exterior son malos, negativos, negros".

"Obviamente nosotros solitos nos hemos metido en esto, pero si el equipo le pone las ganas de la segunda parte y el empiece del partido, estoy seguro que los puntos que necesitamos lo vamos a hacer Mel afirmó que su equipo entró "bien al partido", pero el gol que encajó por un error de Alejandro Arribas "liquidó" al equipo y le tuvo "grogui" durante el primer tiempo, en el que los deportivistas se llevaron el segundo.

"Cuando uno necesita un resultado con tanta urgencia, al ponerte en contra en el marcador, se encaja el golpe. Al descanso lo hemos intentado arreglar, nos ha servido, hemos salido muy bien y la segunda parte que hemos hecho es para ganar el partido", lamentó.