Sánchez Flores destaca el "nivel muy alto de compromiso" de sus jugadores

A Coruña, 7 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, destacó este domingo el "nivel muy alto de compromiso" que han demostrado sus jugadores, que se impusieron al Deportivo (1-2) a pesar de que se habían quedado sin objetivos en la clasificación y su rival se jugaba la permanencia.

"He visto un nivel muy alto de compromiso de los jugadores. He visto dejar de competir a muchos equipos esta temporada y nosotros pretendemos no hacerlo", comentó en la rueda de prensa.

El técnico indicó que "el reto" era "sumar en un campo difícil ante un rival que tenía que ganar sí o sí" y que les "apretó en el segundo tiempo".

"Salimos bien, dominantes, le metimos pausa y contraataque y en la primera parte marcamos dos goles. En la segunda parte le dimos el argumento (al Deportivo) para que se viniera arriba, nos complicó la vida, fue muy difícil salir, hubo que defender bien. No era el partido que queríamos en el segundo tiempo pero hay que competir y eso han hecho mis jugadores", dijo.

El Espanyol se adelantó tras un grave error de Alejandro Arribas que valoró el preparador del conjunto catalán.

"Cuando tienes ansiedad pueden pasar este tipo de accidentes. Nosotros lo vivimos en las primeras ocho jornadas. Mañana se levantará mejor y volverá a competir bien", señaló.