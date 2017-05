La Sail Racing PalmaVela decide a los primeros campeones de la temporada

Redacción Deportes, 7 may (EFE).- La decimocuarta Sail Racing PalmaVela decidió este domingo, tras cuatro jornadas de competición en la bahía de Palma, a los primeros campeones de la primera gran regata de la temporada en el Mediterráneo.

Sumados los parciales de los cuatro días de competición, los campeones de la 14ª Sail Racing PalmaVela son:

Nahita (Wally), Pepe Cannonball (Maxi 72), Aegir/Seven Seas (IRC 1), Music (IRC 2), Mathilde (ClubSwan 50), Elena Nova (Swan 45), Audax Energía (ORC 0-A), Porrón IX (ORC 0-B), Airlan Aermec (ORC 1), Just the Job (ORC 2), Yabadaba (ORC 3), Diafreo Mallorca (ORC 4), Code Zero (AICO J80), Speedy Gonzales (Flying Fifteen), Mr. (Sotheby's Dragon), los clásicos Spartan (Cangreja), Sonata (Bermudiano) y Calima (Espíritu de Tradición), y los Hansa 303 Fundación Alex (tanto en Individual como en Doble).