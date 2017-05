Rodrigo: "Todos estamos muy agradecidos a Voro"

Valencia, 7 may (EFE).- Rodrigo Moreno, delantero del Valencia, dijo que han asumido con "naturalidad" la noticia de que Salvador González 'Voro' no seguirá como entrenador la próxima temporada y recalcó que todo el club debe estarle muy agradecido por haber ayudado a sacar al equipo de una situación muy difícil.

"Creo que todos estamos muy agradecidos a Voro, no sólo la plantilla sino la gente en general. Tuvo mucha valentía por asumir el mando del equipo cuando lo cogió, cuando muy pocos lo hubieran hecho", señaló Rodrigo, que dijo que sabían que era una de las opciones que manejaba el club.

"Cualquier cosa podía pasar", apuntó el delantero, que reconoció que el que fuera su delegado les ha ayudado "y forma parte de la parte positiva de la temporada".

Respecto al próximo técnico, recalcó que es una decisión que corresponde a la directiva, como también quién forme de la plantilla y aunque dijo que él quiere seguir se mostró cauto pues cree que habrá bastantes cambios.

"Vivimos desde fuera la búsqueda del nuevo técnico. Va a ser la directiva la que tendrá que tomar las decisiones con el entrenador y la plantilla. Los que estemos intentaremos hacer un Valencia competitivo y borrar un poco los dos últimos años", señaló.

"Yo quiero seguir. Han sido dos años complicados pero no me rindo. Me gustaría volver a vivir la parte bonita del Valencia como la primera temporada. Ha sido un año muy malo se tomarán decisiones, las tendremos que acatar y cada uno tendrá que seguir su camino", deslizó.

Por su parte, José Luis Gayà, lateral del Valencia, desveló que aunque Voro ya ha hablado dos veces públicamente de que no seguirá, aún no lo ha comentado con la plantilla.

"A nosotros no nos ha dicho nada, sigue siendo nuestro entrenador y estamos muy contentos con él", señaló el defensa, que reapareció en el choque de hoy ante el Osasuna tras más de un mes sin competir por una lesión muscular.

"Hacía cinco partidos que no jugaba y me ha costado pero cuando he entrado me he encontrado a gusto. Hacía muchas semanas que no estaba y me he encontrado físicamente bien", afirmó Gayà, que aseguró que la victoria les sirve "para coger confianza".