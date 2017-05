Pedrosa: "Es un día grande, también en las otras categorías"

Jerez de la Frontera , 7 may .- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de España de MotoGP, reconoció tras su victoria en Jerez de la Frontera que "es un día grande, un podio muy bonito en MotoGP y también en las otras categorías".

"Estoy muy contento, ha sido unas sensaciones muy bonitas en esta pista maravillosa y con esta afición; he disfrutado mucho de las sensaciones que he tenido con la moto y con el equipo", dijo Pedrosa, quien reconoció que habían "trabajado súper bien y los neumáticos también". "Estoy contento, aunque quizás hoy en carrera no tenía las sensaciones perfectas con la pista más caliente y he tenido que escoger el neumático duro de delante", dijo.

"Tenía bastante movimiento delante, se me cerraba, pero hemos podido manejar la situación y he sacado diferencia al principio ya que he visto que me iba rápido y no he querido quemar el neumático trasero, ya que tenía el medio y sabía que Marc llevaba el duro y he mantenido la diferencia intentando rodar más tranquilo y luego tener un ritmo constante", explicó sobre sus planteamientos de carrera.

"Cuando he pasado la meta esa vuelta si que ha sido dura por que se me ha disparado el corazón, he empezado a saltar por las gradas y ahí he sufrido mucho más que en la carrera", reconoció satisfecho el piloto de Repsol Honda.

"Las condiciones de la pista fueron un poco críticas, era difícil apretar y hemos cambiado un poco la moto desde la mañana a la carrera, quizás era un poco más difícil pilotarla y he cometido dos o tres errores, una vez me he salido de la pista por milímetros y he tenido que cortar bastante porque era en recta y me he tenido que recomponer para volver a coger el ritmo pero aparte de eso y algún error más ha sido bastante positivo", explicó Pedrosa, quien aseguró que "un piloto contento es un piloto rápido".

Sobre el rendimiento de las Yamaha de Viñales y Rossi, Dani Pedrosa no se quiso pronunciar, aunque comentó: "sí ha sorprendido un poco el rendimiento en un circuito en el que siempre han sido favoritas, con una moto de ellas siempre en el podio, pero contento por la otra parte porque nosotros hemos podido recortar puntos y recuperar algo del error que cometimos en Argentina".

El piloto de Repsol Honda añadió: "en el campeonato nos hemos acercado gracias a esta victoria, que ha salvado un poco ese fallo de Argentina y ahora está más apretado y más bonito, además de ser afortunado por haber conseguido la victoria número 3.000 del campeonato del mundo y poder estar al lado de Doohan y Ángel, aunque sólo es un número redondo, pero es bonito".

Además, Dani Pedrosa acumula ya dieciséis años consecutivos ganando carreras, algo en lo que es el único, superando incluso a Valentino Rossi, motivo por el que estaba "muy contento". "Es algo difícil de conseguir y es algo que te hace sentir muy bien por dentro, tengo que agradecer a todos los que me han ayudado a conseguir estas victorias".