Márquez: "Contento con la segunda plaza, hemos luchado hasta el final"

Jerez de la Frontera , 7 may .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V)), que concluyó segundo el Gran Premio de España de MotoGP, aseguró estar "contento con la segunda posición", porque estuvo "luchando hasta el final".

"El neumático delantero se me ha quedado muy blando desde el principio y tenía que ir con mucho tacto y eso ha sido un poquito lo que me ha frenado durante la carrera, pero estoy contento porque estábamos ahí; quizás disfruto más con adelantamientos, pero ha sido entretenida", resaltó el piloto de Repsol.

"Lógicamente, Dani, cuando tiene uno de esos fines de semana inspirados, es difícil batirle y viendo su telemetría durante todo el fin de semana hacía cosas muy buenas para este circuito y yo intenté adaptar mi estilo de pilotaje al suyo, porque aquí era el bueno, y es un circuito donde yo normalmente sufro", agregó.

"Estaba esperando que faltasen diez vueltas, esperando un poquito a ver si bajaba su neumático trasero, porque yo iba con el duro de delante y no me encontraba a gusto, pero en cierto punto he visto que no bajaba y he decidido apretar", narró Márquez.

"He empezado a recortar décimas pero he tenido un susto, he vuelto a perder, me he vuelto a rehacer un poquito, he vuelto a apretar, otro susto y he dicho 'ya está, se ha acabado'. A la tercera dicen que va la vencida y no ha habido tercera y por eso me he conformado con el segundo puesto y creo que es lo que tocaba este domingo", recalcó Marc Márquez.

"Después de Argentina piensas cosas, reflexionas un poquito, y a veces, un error viene bien y el de Argentina me hizo pensar. Si el susto es un poquito más grande también te caes y en Austin hice una carrera en la que gané pero de un modo conservador, detrás de Dani, y apretando las vueltas justas", recordó Márquez.

"Al final de carrera he visto que había demasiado riesgo y el campeonato se tiene que hacer así", dijo el piloto de Repsol.

Las próximas citas son en Francia (Le Mans) e Italia (Mugello). "Veremos cómo va, porque los dos pilotos Yamaha hicieron un test en Le Mans, también Cal, que no estaba lejos de ellos, y eso nos da buenas sensaciones".

"Pero será diferente, asfalto nuevo, las Yamaha ya tendrán su adherencia, su aceleración, y aquí tal vez no han podido aprovechar esa aceleración porque patinaba, y nosotros hemos sacado este punto de más", razonó Márquez.

"Mi objetivo era llegar hasta Montmeló con opciones de luchar por el título y lo estamos consiguiendo pero, ya digo, si puedo llegar líder a Montmeló mucho mejor, porque dirá que vamos por el buen camino", señaló el campeón del mundo en título.

Sobre los test que realizará mañana con el resto de pilotos, Marc Márquez dijo tener "piezas nuevas, algunas que ya ha probado Cal durante el fin de semana porque las estrenó en Le Mans, un escape y alguna cosa más que probaremos y veremos cómo van, y a partir de ahí a ver si podemos mejorar y entender más para Le Mans".

En cuanto a sus rivales de Yamaha, Marc Márquez dijo estar "bastante sorprendido, más que por el resultado de Rossi por el de Viñales ya que Valentino está líder del campeonato, tiene su mérito, pero en todos los entrenamientos estaba sufriendo un poco y al final llega un domingo en el que no lo puedes salvar".

"Esperaba que Viñales estuviese fuerte y no sé por qué han bajado tanto en este circuito pero bienvenido sea este problema para nosotros, está claro, porque lo tenemos que aprovechar, pero estuve viendo el test de Le Mans y Viñales iba rápido por lo que allí estará luchando por la victoria", recalcó el piloto de Repsol.

Marc Márquez continúa viendo más peligroso a Viñales que a Rossi para el campeonato porque "tiene más velocidad, tiene más ritmo, en este momento, aunque falta ver qué pasa en las siguientes carreras, Mugello, Montmeló, pero de momento Viñales en todos los entrenamientos o casi todos ha quedado delante de Valentino".