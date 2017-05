Lucas P: "El seleccionador les ha dicho a compañeros que quiere llamarme"

La Coruña, 7 may (EFE).- El jugador del club británico Arsenal Lucas Pérez ha asegurado este domingo que se ve con opciones de estar en el Mundial de 2018 con la selección española y ha confesado que el responsable de ésta, Julen Lopetegui, ha dicho a "algunos compañeros" que le "quiere llamar".

"Sé que puedo ir al Mundial pero para eso tengo que jugar. El seleccionador ha hablado con algunos compañeros y les ha dicho que me quiere llamar, pero claro que si no juego... La próxima temporada será muy importante. Por eso, quiero acabar esta ganando la FA Cup y pensar seriamente en el futuro", ha indicado en una entrevista publicada por el diario 'La Voz de Galicia'.

El delantero coruñés, que el pasado verano fue traspasado por 20 millones de euros del Deportivo al Arsenal, ha explicado que le gustaría demostrar su "calidad" en el conjunto londinense donde ha tenido una primera temporada difícil, con menos continuidad de la que cree haber merecido.

"La temporada está siendo difícil porque veo que he hecho méritos. No entro en si más que otros, pero sí que méritos he hecho y sé que, si me hubieran dado más minutos, tendría mejores números. He hablado con el entrenador y él lo admite, pero tiene su idea y la respeto", ha sostenido.

Ha añadido que le "gustaría poder demostrar" en el Arsenal que tiene "calidad para triunfar" en el club británico, aunque ha advertido de que "si llegado el momento" no puede conseguirlo "y se plantea una cesión", está abierto a volver al Deportivo, el equipo de su ciudad.

"La posibilidad de regresar al Deportivo siempre está ahí. Sé que hay otros clubes dispuestos a pagar un traspaso por mí y mi intención es jugar la 'Champions'. Pero en verano hay que ver y el Dépor está ahí", ha anunciado.

Eso sí, donde no acabará jugando, ha dicho, es en el Celta de Vigo, el máximo rival regional del conjunto coruñés, que esta temporada está jugando las semifinales de la Liga Europa.

"Puedo decir que nunca jugaría en el Celta, porque ya me lo han ofrecido. Al Celta le dije que no cuando me propusieron un contrato de cinco años. Entiendo que otros lo hagan, pero yo nunca lo haría. Fue cuando el Rayo me daba la libertad y, entre otros, llegó esa propuesta viguesa. Curiosamente, el Dépor entonces no me quería. Al final, acabé jugando en casa", ha concluido.