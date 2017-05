Gaby Sarmiento: "No sé si habrá KO, pero Ferino V está más fuerte que nunca"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).- El entrenador de Ferino V, Gaby Sarmiento, ha manifestado a Efe que su pupilo está mejor que nunca, está convencido de que ganará el próximo sábado 13 al británico Sam Eggington en Birmingham (Inglaterra) y retendrá el título de campeón de Europa del peso welter.

El técnico argentino afincado en España tampoco descarta que el grancanario venza por KO.

"Creo que Ferino está mejor que nunca porque a medida que va subiendo escalones la exigencia en la preparación es más grande. También está bien boxísticamente, y creo que vive su mejor momento. Yo le decía a su padre el otro día que nunca lo había visto tan bien", ha afirmado.

"Esta última semana ha sido dura en cuanto a preparación, y ahora nos quedan unos días más de entrenamiento antes de irnos el miércoles a Birmingham. Hemos trabajado haciendo guantes sobre todo con Sergio García 'El Niño', y también con Suri, un boxeador que prepara Formento y que vive en El Tablero", ha indicado.

Gaby Sarmiento tiene un buen concepto de Sam Eggington, pero ha reiterado de que está confiado en que su pupilo ganará el combate, lo que tendrá un valor añadido porque se celebrará ante los aficionados de su rival.

"No he visto muchas peleas de Eggington, pero sí combates claves, lo primero en lo que me fijo siempre es en el récord del boxeador, y después miro cómo trabaja. Es el típico púgil inglés, clásico, que va en línea y que es fuerte. Tiene tres o cuatro derrotas, pero es un buen boxeador, y además es campeón internacional del Consejo Mundial, por lo que también pelearemos por ese título", ha señalado.

"Tengo claro el plan que vamos a realizar, y estamos trabajando para traernos el triunfo a Canarias. Lo mejor que nos puede pasar es boxear en casa del rival, porque yo siempre que gané cosas importantes las obtuve fuera. Además, la velada será en Inglaterra, cuyo ambiente boxístico está entre los mejores del mundo. Es el mejor instante para triunfar, y después pelear en septiembre u octubre en Estados Unidos", ha dicho.

El entrenador de Ferino considera que su púgil va a vencer con autoridad, lo que evitará que, en caso de producirse un combate igualado, los jueces puedan concederle la victoria a Eggington, por boxear en su casa.

"Tendremos enfrente un buen boxeador, fuerte, pero vamos a ir a ganar bien. No tendremos que vencer por KO para evitar que nos puedan robar el combate. Ferino cada día está más fuerte, y ya con El Mousaoui estuvo a punto de noquearle en el cuarto round. Nosotros trabajamos para ganar bien, y el KO llegará cuando tenga que venir", ha concluido Sarmiento.