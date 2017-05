Ezzaydouni: "Mi objetivo es poder competir en el Mundial como español"

Barcelona, 7 may (EFE).- El atleta marroquí del FC Barcelona, Ibrahim Ezzaydouni, ganador hoy de la Cursa dels Bombers de Barcelona, que su objetivo es "competir en el Mundial como español" y confía en "poder tener la nacionalidad" pronto para cumplir su sueño.

A sus 26 años, Ezzaydouni lleva en España desde 1996, compitiendo en las filas del FC Barcelona y ha llegado incluso a ser campeón de España cadete.

Este año ya había ganado la Cursa de Sant Antoni de Barcelona y hoy logró un nuevo triunfo derrotando al español Carles Castillejo. "La verdad es que Castillejo ha dado un cambio de ritmo muy fuerte al paso por el kilómetro siete, le he aguantado y he esperado mi momento para atacarle y he podido superarle", ha comentado sobre su duelo con el catalán.

En categoría femenina, ha vencido la británica Jessica Andrews, residente ahora en Andorra y que el año pasado se proclamó campeona de Cataluña de cross defendiendo los colores del Palamós.

"Venía dispuesta a batir mi marca en los 10 Kilómetros (33:33) y lo he logrado con 44 segundos menos. Estoy muy feliz. Me he encontrado muy bien", ha declarado tras cruzar, en primera posición, la línea de meta.