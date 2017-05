España e Inglaterra, únicas clasificadas para cuartos tras la segunda jornada

Redacción deportes, 7 may (EFE).- España e Inglaterra son las únicas selecciones clasificadas matemáticamente para los cuartos de final del Europeo sub'17 de Croacia tras completarse las dos primeras jornadas.

El conjunto español certificó el liderato del grupo A el sábado tras sumar su segunda victoria, ante Italia, por 3-1. Este marcador, unido al triunfo inicial contra Turquía (3-2), le asegura el primer puesto de la serie, con lo que se enfrentará al segundo del B.

Los chicos de Santi Denia buscarán el martes su tercera victoria contra la selección anfitriona, que no ha sumado punto alguno hasta el momento.

Escocia y Hungría dominan el grupo B con cuatro puntos, uno más que Francia. Los magiares se enfrentarán a Islas Feroe, que ha cedido con claridad en los dos choques iniciales, y escoceses y galos se jugarán una de las dos plazas.

Alemania también suma dos triunfos y encabeza el grupo C. No obstante aún no está clasificada. Tiene a tres puntos a Serbia e Irlanda, a la que se enfrentará el miércoles.

Inglaterra selló el pase tras ganar este domingo a Ucrania (4-0), pero aún deberá asegurar el liderato ante Holanda, que es segunda con cuatro puntos.

El máximo artillero del torneo es el francés Amine Gouiri con cinco dianas, después de las dos del estreno y el triplete obtenido ante Islas Feroe, partido en el que el combinado galo batió el récord de la competición con el 7-0 que consiguió.

Con tres están el alemán Jann-Fiete Arp, el inglés Rhian Brewster y el capitán español, Abel Ruiz.