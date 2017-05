Canet: "Mi estrategia era romper el grupo pero no pude"

Jerez de la Frontera , 7 may .- El español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), vencedor del Gran Premio de España de Moto3 en el circuito de Jerez, reconoció que su estrategia era "intentar romper el grupo".

"Pero ha sido imposible, porque cuando he adelantado a Marcos Ramírez, Darryn Binder me ha tocado y he perdido terreno", admitió.

"Después de esto he decidido quedarme tercero o cuarto para en las últimas vueltas arriesgar y ver si podía hacer un buen resultado y al ver que Ramírez era cuarto y que tenía delante sólo a los otros dos pilotos sabía que podía frenar fuerte en esta curva, pero en toda la carrera no he arriesgado al límite", explicó el vencedor.

"En la última vuelta en esa última curva he frenado más tarde que nunca y he podido parar la moto perfectamente, he salido de la curva bien, me he levantado y durante toda la recta pensé que me iban a adelantar, se me ha hecho la recta más larga de la historia pero hoy hemos podido ganar y necesitamos continuar en esta línea" agregó el piloto de Estrella Galicia 0'0.

Canet aseguró que la victoria llega gracias a "mucho trabajo a lo largo del año pasado y una buena estrategia en esta carrera".

"En Austin me pudieron las ganas, porque yo creo que Fenati hizo un buen trabajo intentando frenarme en la carrera, y lo consiguió al final pero con esto me quito una espina y lo que necesitamos ahora es poner los pies en el suelo y decir 'vale, ya soy uno de los pilotos que ha podido ganar en la categoría de Moto3, necesito seguir en esta línea", manifestó satisfecho Canet.