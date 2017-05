Berizzo: "Fue una entrada, pero no sucedió nada y me disculpo"

Málaga, 7 may (EFE).- El técnico argentino del Celta Eduardo Berizzo, dijo, sobre su expulsión en una acción con el jugador del Málaga José Recio, que "fue una entrada, pero no sucedió nada y me disculpo".

Berizzó, indicó que les faltó poder ofensivo en el partido ante el Málaga, que perdieron por 3-0. "Estuvo bien jugado en el aspecto defensivo, pero en nuestros mejores momentos recibimos los goles, por lo que eso habla de incapacidad de generar peligro, nos faltó poder de ataque".

Para el jueves, contra el Manchester United de las semifinales de la Europa League, indicó: " es una gran ilusión que perseguimos, un gran sueño, y tenemos una gran fortaleza, energía, para ilusionarnos con nuestro fútbol y ser valientes".