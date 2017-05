Alex Márquez: "Ha sido la carrera más larga de mi vida"

Jerez de la Frontera , 7 may .- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) aseguró tras lograr su primera victoria en el campeonato del mundo de Moto2 en el circuito de Jerez que fue "la carrera más larga" de su vida.

"Cuando he visto la caída de Franco (Morbidelli) no sabía aún las vueltas que quedaban, sabía que eran bastantes porque estábamos al principio, y cuando he visto que faltaban 15 ó 16 he pensado que tenía que esperar a los de detrás, pero he sabido mantener la calma cuando me he quedado solo", destacó Márquez.

"Hay cosas que tengo que mejorar, como el bajar marchas, porque con estos motores de serie es muy fácil cometer un error", dijo Márquez, quien, tras recibir la felicitación de su hermano Marc, le dijo: "Ahora te toca a ti".

Marc fue luego segundo, tras Dani Pedrosa, en la carrera de MotoGP.

A Alex Márquez esta victoria le ha costado conseguirla dos temporadas. "A principios de año éramos competitivos, pero en carrera nunca llegaba y aquí he hecho un principio de carrera muy bueno, que es donde he sufrido con Franco en las tres primeras carreras, pero aquí he sabido tapar huecos y he salido bien", destacó.

"Ha sido algo extraño, porque el ensayo de salida en los libres de la mañana ha sido desastroso, pero la salida me ha permitido tirar dos vueltas en 42.6 y me sentía cómodo, pero he tirado un poco demasiado al principio y he destrozado los neumáticos, pero sabía que él también los destrozaría si me seguía", comentó Márquez sobre su pugna con Franco Morbidelli.

Al recordar el tiempo que ha pasado sin victorias en Moto2, Alex Márquez fue sincero: "Era campeón del mundo -de Moto3 en 2014- y no lo fui por suerte. Un campeón tiene que tener la suerte de su parte para ganar un título y a mí me ha costado más de la cuenta, más de lo esperado, pero también ha habido otros factores".

"He seguido creyendo en todo momento y tengo un equipo muy fuerte detrás que siempre me ha empujado, me ha llevado a entrenar y me ha dado todo para seguir mejorando y todo eso está dando este año sus frutos", recalcó Márquez.