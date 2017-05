Vitolo: llevamos muchas semanas en promoción, no es casualidad

Santa Cruz de Tenerife, 6 may (EFE).- El centrocampista tinerfeño del Tenerife, Vitolo, ha destacado hoy que, aunque los resultados "ahora no acompañan", el conjunto blanquiazul lleva "muchas semanas" en zona de promoción de ascenso, "algo que no es de casualidad".

El mediocentro ha manifestado que la clasificación "está muy apretada" y que, tras cuatro jornadas sin conseguir un triunfo, "lo único que cabe es ganar" mañana ante el Lugo en el Heliodoro Rodríguez López.

Vitolo ha advertido de que el conjunto gallego es "un muy buen equipo" y planteará un "partido de correr mucho y pelear al máximo cada balón".

"Si hacemos las cosas bien, tendremos opciones de dejar los tres puntos en el estadio", ha destacado.

En cuento a la ausencia de Amath, máximo goleador del equipo, por lesión, Vitolo ha relatado que "el fútbol continúa". "Nos centraremos al máximo para que la baja no se note", ha destacado.

"Si algo que se ha ganado este equipo es que no haya dudas sobre él. Sabemos que podemos revertir esta situación. Quedan seis jornadas, 18 puntos, es muchísimo todavía", ha concluido.