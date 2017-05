Unicaja, obligado a ganar para apurar sus opciones de ser cabeza de serie

Málaga, 6 may (EFE).- El Unicaja visita el domingo Vitoria con la obligación de ganar al Baskonia para apurar sus opciones de acabar la fase regular de la Liga Endesa entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie en los 'play-off' por el título, para lo que tratará de que no le pase factura el hecho de llevar once días sin competir.

El equipo malagueño, que disputó su último partido el pasado 26 de abril, cuando ganó 91-75 al ICL Manresa en el Martín Carpena de Málaga, es quinto con 19 triunfos, le quedan tres encuentros por jugar (Baskonia, UCAM Murcia y Real Betis Energía Plus) y está a una victoria del Barcelona, cuarto clasificado, aunque no depende de sí mismo.

El encuentro ante los vitorianos tiene sabor a fase por el título, ya que el Baskonia ocupa la tercera posición con 21 victorias, dos más que el Unicaja, y sólo ocho derrotas.

El conjunto cajista, con Joan Plaza como entrenador, ha ganado nueve partidos y perdido cinco frente al equipo vasco, aunque en esta etapa la igualdad preside los duelos entre ambos disputados en Vitoria, con tres triunfos para cada equipo. El último de ellos se saldó la pasada campaña con victoria de los malagueños por 56-83.

El Baskonia, que ha ganado sus últimos tres encuentros de liga, es el segundo equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja en toda su historia, con 105 partidos, sólo superado por el Barcelona, al que el cuadro de la Costa del Sol se ha medico en 120 ocasiones.

Plaza cuenta con toda la plantilla disponible, ya que se ha recuperado el escolta serbio Nemanja Nedovic, que fue baja frente al ICL Manresa por un esguince de tobillo.

El encuentro comenzará a las 18.30 horas en el Buesa Arena, con arbitraje de Peruga, Castillo y Fernández.