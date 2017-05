Toni Nadal: "En la Copa Davis he vivido victorias muy enriquecedoras"

Madrid, 6 may (EFE).- Toni Nadal, tío y entrenador del tenista español Rafael Nadal, situó entre los momentos más satisfactorios de su carrera la primera convocatoria de su sobrino con el equipo español de Copa Davis, una competición que le brindó "victorias muy enriquecedoras".

En la rueda de prensa de presentación del proyecto deportivo de la Real Federación Española de Tenis (RFET) para los años 2017-2020, Toni Nadal reconoció que las semanas que compartió con el conjunto español de Copa Davis "fueron algunas de las mejores" de su trayectoria, pero se mostró crítico con su formato.

"Cuando van pasando los años no puedes hacer cambios de pista constantes. Se necesitan periodos de recuperación y de adaptación. Esta es la principal problemática de la Copa Davis. Para que los jugadores puedan participar más es necesario un cambio de formato", dijo Toni Nadal durante su intervención en la sala de conferencias de la madrileña Caja Mágica, sede del Mutua Madrid Open.

Toni Nadal recordó que cuando Rafael dio el salto al circuito profesional una de sus máximas aspiraciones "era defender al equipo español". "Por eso cuando convocaron a Rafael para competir contra la República Checa la satisfacción fue enorme. Tenía 18 años, estaba el 50 del mundo y nos convocaban para el dobles. Hoy en día, en cambio, la gente no está motivada ni para jugar el individual. No sé qué ha pasado, no sé qué se tendría que modificar, pero algo se debería hacer para que la gente vuelva a estar motivada", dijo.

El preparador del jugador balear indicó que en la Copa Davis obtuvieron "victorias muy enriquecedoras", de las que le quedan "los mejores recuerdos", pero confesó que las apariciones de Rafa Nadal son más medidas porque siempre va "justo" en el apartado físico.

"Hubiera jugado la Copa Davis si no hubiera llegado a la final del Abierto de Australia", confesó Toni Nadal. "Su idea siempre es la de participar, pero es complicado porque la Copa Davis te pone en cualquier tipo de superficie y eso a nosotros nos pone en dificultades", remarcó.