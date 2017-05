Sánchez Broto, de la portería a la empresa llevando la contraria a Cruyff

Madrid, 6 may (EFE).- De la portería del Zaragoza, el Villarreal, el Málaga, el Celtic de Glasgow escocés o el Getafe a dirigir 'Futbol Emotion', una cadena de venta de material deportivo con 14 tiendas, Javier Sánchez Broto es la prueba que un futbolista de alto nivel puede iniciar una empresa al tiempo que desarrolla su carrera.

"Cruyff decía que un jugador solo se tiene que dedicar a jugar. Yo siempre pensé que se podían hacer muchas cosas", asegura Sánchez Broto (Barcelona, 1971), que encontró durante su etapa en Escocia el tiempo necesario para poner en marcha lo que en origen era un negocio pensado para los porteros y ha terminado atendiendo a todas las demarcaciones del fútbol y al fútbol sala.

Sánchez Broto, debutó en el Zaragoza y pasó por el Villarreal, el Castellón y el Málaga antes de emprender la aventura escocesa en el Aidrie, el Livingstone y el Celtic de Glasgow. Cuenta que tener tiempo libre en tierras escocesas estimuló su vocación comercial, que ya se había manifestado con anterioridad en el Málaga, donde gestionaba temas comerciales para otros compañeros.

"Cuando estaba en activo venía que había muchas necesidades a la hora de encontrar material para los porteros y decidí darle esa posibilidad a los guardametas, por eso creamos Soloporteros", explica el empresario.

Lo que comenzó como una tienda en Zaragoza en 2001 con pocas ventas fue creciendo a partir de "identificar una necesidad" de los guardametas y hallar oportunidades comerciales en personalizar botas o guantes para los porteros de Primera División.

"La verdad es que experiencia empresarial no tenía ninguna, pero sí muchas ganas, actitud e ilusión. Mi familia me apoyaba con las ventas, mientras que yo lo que hacía era plantear todas las ideas que se me ocurrían para ponerlas en marcha", añade.

Ya de vuelta en España, donde pasó por el Murcia, el Getafe y el Hércules antes de retirarse, el portero no tuvo reparos en combinar su carrera deportiva y su faceta empresarial con acciones como una apuesta en noviembre de 2004 en la que prometía regalar 600 guantes de portero si el Getafe perdía en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid un partido de Liga.

La apuesta le salió "un poquito cara" a Sánchez Broto, que terminó enviando guantes a porteros de Segunda, Segunda B, Tercera Division, e incluso categorías regionales y juveniles tras perder 2-0 en el Bernabéu; y superó la cifra en abril de 2005, cuando prometió 5.000 si ganaban en el Camp Nou al Barcelona, con idéntica derrota por 2-0.

Ese tipo de acciones y la buena relación con porteros coetáneos como 'Coque' Contreras, José Francisco Molina, Juanmi García, el argentino Roberto Bonano o Dani Mallo; y otros hoy en activo como Íker Casillas, David De Gea o Sergio Asenjo permitió a la firma del guardameta barcelonés crecer hasta las 14 tiendas que tiene en este momento.

Durante esa época, ya con Sánchez Broto fuera del fútbol profesional, puso en marcha otra serie de actividades además de la venta de artículos deportivos, tales como campus de entrenamientos en verano y 'clínics' de técnica para entrenar aspectos específicos, así como sus conocidas 'batallas' en las que se enfrentan dos porteros.

"Durante estos diez años de cursos han pasado una gran cantidad de chavales, muchos de ellos han ido luego a canteras de clubes profesionales", apunta Sánchez Broto, que define a su compañía como "una empresa 360 grados", en el sentido que cubre todas las áreas del deporte.

Con el objetivo de mejorar las ventas internacionales de su firma, Sánchez Broto decidió hace un año cambiar la marca Soloporteros por Futbol Emotion, para evitar esa referencia en español que les centraba en los guardametas y les penalizaba en el extranjero.

La marca facturó durante el año 2016 unos 12,5 millones de euros y espera alcanzar a finales de este año los 15 millones. Durante los últimos cinco ejercicios han mejorado en un 30% sus ventas cada año y apuestan por la "omnicanalidad", es decir, la venta por los dos canales: la tienda física y la digital.

"Hoy en día, nuestro punto fuerte es la venta 'online', aunque también tenemos 14 tiendas", detalla el exguardameta, que tiene en marcha una campaña de expansión a través de franquicias, una estrategia puesta en marcha hace tres años con la que han abierto cuatro tiendas.

Futbol Emotion emplea a unos 110 trabajadores, de los cuales el 70 por ciento son exfutbolistas que han pasado por distintas categorías del fútbol nacional, profesional o semiprofesional, una de las claves para Sánchez Broto.

"Yo lo que quiero es tener gente que sepa de lo que habla, que le guste. Pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia", razona.

En su estrategia franquiciadora, Futbol Emotion también ha contado con exjugadores, caso del defensor del Eibar Álex Gálvez, que colaboró en la puesta en marcha de la tienda de Granada; o el exportero del Nástic de Tarragona Rubén Pérez, que forma parte del equipo de la tienda en la capital tarraconense.

"Nosotros tenemos un modelo de negocio que está testado y funcionando desde hace años. Le damos al futbolista una opción para el futuro", asegura Sánchez Broto.

Hablando del porvenir, el de Futbol Emotion pasa por una expansión no solo nacional, sino también internacional, en las que París y Londres son las estaciones más próximas, ya que esperan abrir en ambas capitales antes de que finalice 2017.

Sánchez Broto, que desarrolla una activa labor de concienciación de futbolistas dando charlas, insiste en que cuando se está en activo el jugador tiene que "trabajar en el futuro" y que éste puede pasar por algo que al jugador le atraiga.

Por ello, aconseja a los jugadores jóvenes que se rodeen de gente "interesante". "Que tengan cerca personas que les aporten, que piensen en el futuro, porque el fútbol se acaba por muy bien que te pueda ir ahora", finaliza.