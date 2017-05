Rubi: "La obligación es ganar todos los partidos que quedan"

Gijón, 6 may (EFE).- El entrenador del Sporting, Joan Francésc Ferrer, Rubi, reiteró al término del partido que "la obligación es ganar todos los partidos que quedan, no será fácil pero no queda otro remedio".

Rubi reconoció que "en el vestuario se habla de que el equipo está acostumbrado a vivir esta situación", pero señaló que personalmente prefería "tener los puntos del Leganés", su principal rival en la lucha por evitar el descenso.

"Es una victoria muy importante porque perder hubiera supuesto prácticamente jugar en otra categoría", indicó Rubi, quien justificó la situación de Carlos Castro en banda para que "tratase de ganar la espalda a la defensa entrando por ahí".

Rubi reconoció que su equipo jugó "bajo una presión muy grande contra un rival que toca muy bien y es difícil quitarle la pelota", por lo que la victoria tiene que ser "un repulsivo importante" para afrontar las dos jornadas que faltan.

"Nunca hemos ganado un partido cómodo", indicó Rubi, que añadió: "así que nadie esperaba que este lo fuese", y reiteró que tuvieron "muchas ocasiones de gol pero éste, como casi siempre, tardó mucho en llegar".