El Obradoiro se asegura la permanencia y hunde al Betis

Santiago de Compostela, 6 may (EFE).- El Rio Natura Monbus Obradoiro selló virtualmente su permanencia en la liga Endesa tras ganar con comodidad, por 88-67, al Real Betis Energía Plus, que tendrá que ganar los últimos dos partidos del curso y esperar que no lo haga el Tecnyconta Zaragoza para seguir en la máxima categoría.

La permanencia del equipo santiagués será matemática si el Divina Seguros Joventut gana mañana, domingo, el derbi catalán al ICL Manresa, colista de la Liga.

La trascendencia del duelo se notó en el arranque. El intercambio de canastas era continúo. Pustovyi y McConnell mandaban en el Obradoiro; Mahalbasic y Milosevic en el Betis. Los verdiblancos entraron en los últimos cinco minutos del primer cuarto mandando (7-8), pero una mejoría defensiva de su rival les hizo daño.

Con un parcial 9-0, el Obradoiro logró doblar al Betis en el electrónico (16-8, min.6). El técnico visitante, Alejandro Martínez, pidió tiempo muerto y su equipo solventó sus problemas ofensivos, lo que no impidió que su rival mantuviese su cómoda ventaja, que logró aumentar en el arranque del segundo cuarto, de nuevo gracias a su excelente trabajo defensivo (36-23, min.12).

El entrenador del Betis paró la avalancha con otro tiempo muerto que de nuevo oxigenó a los suyos, pues con un parcial 0-5 lograron acercarse en el marcador. Pero fue un espejismo. El Obradoiro, espoleado por su afición, subió su intensidad y con eso le bastó para romper el duelo (51-35, descanso).

Tras el paso por los vestuarios, el Betis mejoró en defensa y al Obradoiro ya le costó mucho más encestar. Aún así, logró entrar en el último y decisivo cuarto con una ventaja de 13 puntos que le daba mucha tranquilidad (68-53). Pero con todo perdido, los sevillanos le enseñaron los dientes al equipo de Fernández con un parcial 4-8 de salida.

El Betis, casi sin darse cuenta, se había metido en el partido a falta de poco más de cuatro minutos (74-64). Entonces, O Sar apretó y Pustoviy y McConnell -36 puntos entre ambos al finalizar el choque- salieron al rescate de un Obradoiro que sentenció la "final" por la permanencia con un contundente 11-1 en tres minutos.

- Ficha técnica:

88 - Rio Natura Monbus Obradoiro (27+24+17+20): McConnell (19), Dulkys (8), Bendzius (13), Whittington (5), Pustovyi (17) -cinco inicial-. Llovet (13), Urtasun (8), Maric (3), Yusta (2) y Pozas..

67 - Real Betis Energía Plus (21+14+17+15): Radicevic (11), Milosevic (14), Lockett (6), Mahalbasic (4), Troy de Vries (7) -cinco inicial- Sánchez (8), Triguero (4), Cabezas (5) y Stojanovski (8).

Árbitros: García González, Pérez Pizarro y Serrano.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trigésima segunda de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 5.000 espectadores.