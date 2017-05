Márquez: "Una cosa es una vuelta rápida y otra es la carrera"

Jerez de la Frontera , 6 may .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del segundo mejor tiempo en Jerez de la Frontera, comentó sobre la cuarta plaza de Maverick Viñales que "una cosa es una vuelta rápida y otra es una carrera".

"Aquí son muchas vueltas, hay que ver cómo bajan los neumáticos, ver cómo es capaz de gestionarlo cada uno, pero estoy convencido de que tanto Valentino como Maverick estarán ahí", recalcó.

La pregunta por la lucha final con su compañero en Repsol Honda Dani Pedrosa era obvia y el vigente campeón del mundo comentó: "Cada uno mira por sus intereses y mi interés era ver cómo hacía el tercer parcial, no había otro, pues una cosa es la telemetría y otra la pista".

"Había hecho una primera vuelta y estaba más o menos colocado; mi objetivo era la primera línea e incluso hago mejor el tiempo solo que detrás de alguien, porque con el rebufo a veces te engaña la frenada", explicó Márquez.

"Lo he visto y en la siguiente vuelta venía mejorando, ha sido una lástima el error en las últimas curvas pues tenía la posibilidad y quería verlo en el oficial y no directamente en carrera", añadió.

Marc Márquez explicó de esos instantes tras Pedrosa: "Las curvas ocho y nueve, sobre todo, las hace muy rápido, muy estilo Dani, refinado, por el sitio, y es algo que intentaré en los entrenamientos de mañana para mejorar un poquito más y ver si podemos sacar ese plus para tener una décima, o media, lo que sea".

En cuanto a los neumáticos, el piloto de Repsol Honda aseguró: "Parece que todos irán con el medio trasero, excepto quizás Cal, que puede ir con el duro, y será interesante ver si mañana lo puedo volver a probar, porque los libres serán demasiado con temperatura muy fría, pero intentaremos elegir bien el neumático".

Sobre la lucha por la victoria, Márquez no dudó en aseverar que "Dani es el que a priori tiene más ritmo, y el que a priori controla mejor los neumáticos y aquí siempre ha hecho carreras increíbles, carreras muy buenas, es un circuito que se le da bien".

"Estoy contento porque es un circuito en el que normalmente sufro, donde no disfruto, y hoy disfruté en los últimos libres y en el oficial me encontraba un poco mejor, espero ver en la carrera que puedo estar luchando con él y, si no, lo importante será intentar quedar por delante de las Yamaha", comentó el piloto Repsol.