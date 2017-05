Lorenzo: "Siempre creo en ganar, después de cuatro o cinco vueltas veremos"

Jerez de la Frontera , 6 may .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que acabó octavo los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de España de MotoGP no dudó al afirmar que "siempre" cree en ganar.

"Después de cuatro o cinco vueltas veremos, ya que si es una carrera lenta por el calor, podemos estar arriba, pero saldremos con una mentalidad abierta para ver qué puede suceder", dijo.

"No voy a engañar, el octavo es la peor posición de todos los entrenamientos ya que siempre he estado entre los cinco primeros, pero bueno, ha salido la clasificación peor de lo esperado y en un mundial tan competido, si no lo haces bien te puedes quedar en segunda o tercera fila", reconoció Lorenzo.

"Tanto Zarco como Rossi me han pasado por muy poco, así que la segunda fila parecía posible y la verdad que esperaba luchar por la primera línea, pero no he hecho dos vueltas buenas y no me he encontrado cómodo con ninguno de los dos neumáticos, parecía que no tenía la misma adherencia en el ángulo y perdíamos mucho en aceleración", comentó el piloto de Ducati.

"He pilotado bien, he empujado al máximo, pero si no tienes adherencia para salir disparado de las curvas es complicado, ya veremos si ha sido por los neumáticos o porque la temperatura ha subido, pero no tenía la misma adherencia que por la mañana", explicó Lorenzo.

"Creo que podemos hacer una buena salida y pasar a algunos pilotos, el ritmo está y eso es novedad para nosotros, porque hasta ahora estábamos a un segundo del más rápido pero esta mañana he dado otro paso adelante y mis expectativas para la segunda clasificación eran estar en primera línea, aunque por ritmo, sólo Pedrosa y Márquez parecen estar un poco por delante, pero estamos muy similares a las Yamaha", agregó el piloto.