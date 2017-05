Garitano: "Lo importante es que el Leganés sepa quién es, dónde está"

Madrid, 6 may (EFE).- Llega el final de la temporada, cuando los objetivos se deciden, y Asier Garitano (Bergara, 1969) transmite tranquilidad pese a todo. El responsable en el banquillo de un 'milagro' llamado Leganés confía en los suyos. No hay miedo, solo ilusión para que el sueño de Primera no acabe.

Pregunta- ¿Qué pasa por la cabeza de un entrenador cuando se llega al final con todo por decidir?

Respuesta- La idea es darle continuidad a lo que estamos haciendo. Vemos que el objetivo que nos habíamos marcado al principio lo tenemos ahí y que nos hace falta un último esfuerzo, que la gente vuelva a tener esa misma pasión y esa misma ilusión por conseguirlo. No tenemos otra cosa en la cabeza.

P- El Sporting debe medirse a Las Palmas y Eibar, los dos últimos rivales de su equipo. Luego al Betis. ¿Cree que ellos van a sumar tres victorias?

R- Yo cuento con que ellos van a ser capaces de sacar los nueve puntos y eso quiere decir que el Leganés va a tener que sacar cuatro de aquí a final de temporada.

P- Se habla mucho de la buena relación que tienen el Betis y el Sporting. ¿Le preocupa toda vez que el Betis tiene que jugar contra ellos y contra ustedes?

R- No me preocupa. Los últimos años han coincidido en últimos partidos y sí que es verdad que el Sporting en las últimas temporadas ha conseguido objetivos muy importantes no dependiendo de ellos. El año del ascenso ganó en el Benito Villamarín pero ni con eso les valía. El Lugo empató en Girona y con eso ascendían. El año pasado, en la última jornada, creo que tampoco dependían de ellos. Ganaron pero también hizo falta que el Betis ganase al Getafe.

Este tercer año, hasta la fecha, tampoco dependen de ellos y coincide que también tienen que jugar con el Betis. Vamos a ver si a la tercera no consiguen el objetivo porque el Leganés ha hecho las cosas como tenemos que intentar hacerlas y espero que nosotros, que sí dependemos de nosotros, consigamos esos cuatro puntos.

P- ¿Ve el miedo en los ojos de algún jugador?

R- No podemos tener miedo. ¿Miedo a qué?. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al Leganés?. ¿Descender?. Miedo no podemos tener. Tenemos que tener todo lo contrario, la ilusión de volver a mantenernos en esta categoría para seguir creciendo. Pero miedo no.

P- En esta recta final de la temporada... ¿Qué papel ejercen futbolistas como Mantovani cuando llegan estos partidos calientes?

R- Lo que ha hecho durante todo el año, nada diferente. Es un jugador importante que ha crecido con el Leganés, que es Leganés y lo que nosotros representamos en Primera. Y no tiene que hacer nada diferente, lo mismo que hacía en aquel famoso partido de Vigo cuando ascendimos o en Anduva.

Falte un partido o tres, estemos en una categoría u otra, cada uno tiene que ser lo que es, dar la mejor versión y no querer inventar. Estamos aquí por cómo hemos hecho las cosas y no tenemos que cambiar nada por ser las últimas tres jornadas. Tenemos que ser nosotros y dar la mejor versión individual para tener posibilidades.

P- Uno mira a los clubes de la zona baja y descubre que todos han cambiado de entrenador. Sin embargo a usted ni siquiera se le ha cuestionado. ¿Lo entiende?

R- Lo entiendo porque conozco a la gente que lleva el Leganés y ellos, el año pasado y el anterior, me dijeron que no había ningún problema. Eso para un equipo como el Leganés, esté yo o cualquier otro, es bueno. Le da tranquilidad. La intranquilidad de otros clubes le da ventaja al Leganés.

P- ¿Considera que después de todas estas campañas existe 'Garitanodependencia' en la entidad?

R- No. Estoy aquí de paso. No sé cuánto tiempo estaré más pero el club se va a quedar. Lo importante es que el Leganés sepa quién es, dónde está. Lo fundamental es no creerte más y saber quién eres, independientemente de que esté Asier Garitano o esté cualquier otro para tener opciones en cualquiera de las categorías que pueda estar.

Hay que saber quién eres, da igual quién lo lleve. Yo lo llevaré de una forma, otro de otra. El club está por encima de cualquiera y no debe haber ni 'garitanismos' ni todas esas cosas que se dicen. A mí no me gustan.

P- ¿Hay algún entrenador al que usted vea apto para gestionar su legado cuando se vaya?

R- Cualquier entrenador debería estar preparado para entrenar a cualquier equipo porque es un tema de adaptación, de saber cómo es el club. Si yo tengo este perfil o esta idea en el Leganés es porque a mí me interesa ser así en el Leganés.

Si Asier Garitano entrenara en el Betis, en el Athletic o en el Bayern de Múnich sería diferente porque en esos clubes habría que actuar de otra forma. El entrenador se debe adaptar a dónde entrena.

P- ¿Seguirá en el club cuando acabe la temporada?

R- Tengo contrato en el club. A día de hoy lo normal es que sí.

P- ¿Qué papel ha tenido la gente? La imagen que transmite el club a través de televisión es fantástica de ambiente, de pulcritud, de club potente.

R- Es una baza fundamental para el Leganés. Y que no se pierda nunca, que la gente vaya al campo y esté con el equipo en las buenas y en las malas. Me ha gustado la respuesta de la gente en el Granada o en el Osasuna. Debería ser eso para tener opciones de poder competir en el fútbol profesional.

Este año es más sencillo. Primero en Primera, la ilusión. Cuando vayan pasando los años veremos. Pero seguro que toda esta gente se encargará. Lo más importante es saber quién eres, que no se te olvide nunca. Si se te olvida eso, mal asunto para el Leganés.

P- ¿Qué siente al ver cómo le ha cambiado la vida desde que llegó a Leganés?

R- Cada vez mayor responsabilidad. Le estoy cogiendo demasiado cariño a la gente y me da la sensación de que en muchas cosas me condiciona eso. Muchas veces pienso que sería mejor si no tuviese tanto aprecio, tanto cariño a este club.

Le he cogido tanto que ahora muchas veces sufro mucho, demasiado. Me ha pasado y ya está. Es así. Vivo allí, estoy con la gente, se lo que sufren. Eso ha cambiado de cuando llegué. El Leganés siempre será diferente para mí.