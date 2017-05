Domingo, 7 de mayo de 2017

PSOE PRIMARIAS

DÍAZ -Zaragoza- La presidenta andaluza y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, participa en un acto con militantes bajo el lema "Aragón con Susana".

SÁNCHEZ -Murcia- El ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias, Pedro Sánchez, ofrece un mitin en Murcia, en el marco del periplo que lleva a cabo hasta las primarias socialistas del 21 de mayo.

LÓPEZ -Santander- El candidato a liderar el PSOE Patxi López interviene en un acto público en Santander, dentro de la campaña a las primarias a la secretaría general.

PRESUPUESTOS 2017 -Madrid- El Gobierno se muestra confiado en conseguir el apoyo a los presupuestos del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, la única vía abierta para una aprobación que Mariano Rajoy pretende presentar como signo de estabilidad a la espera de que el PSOE decida su líder y su estrategia de oposición.

DEBATE CATALUÑA -Barcelona- El dirigente de los comunes y teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, explica en una entrevista con Efe la posición de su partido en el debate soberanista catalán, en el que ve un "obstáculo" al PDeCAT y al president Carles Puigdemont para ampliar el apoyo social al referéndum.

EMPLEO BECARIOS -Madrid- Ocho meses como becario en una multinacional de publicidad "sin cobrar nada", excepto cheques comida, fue el bautizo laboral de Javier, un madrileño de 26 años graduado en Marketing, que ha formado parte hasta hace muy poco de los miles de becarios españoles que se incorporan al mercado de trabajo "a 0 euros".

EDUCACIÓN ESPACIO -La Rozas (Madrid)- Un equipo de seis estudiantes de primero de Bachillerato del IES El Burgo de Las Rozas competirá en un concurso de la Agencia Espacial Europea (AEE) con un proyecto que es la construcción de un satélite con las dimensiones de una lata de refresco.

ENTREVISTAS

ALFREDO URDACI -Madrid- El periodista Alfredo Urdaci (Pamplona 1959) ha vuelto a escribir y ha publicado una crónica sobre España en 2016. "Cuando el país vivió un año convulso y raro, que estuvo a punto de llevarlo al frenopático" y que relata en "La España cruda. Crónica del Disparate".

CÓMIC TRANSEXUALIDAD -Barcelona- Coraje, osadía, catarsis... la creadora plástica transexual Roberta Marrero ha removido su archivo cerebral para su primera novela gráfica "El bebé verde", un manifiesto de autoafirmación, que desvela el parnaso de artistas pop y underground que le ayudaron, desde niña, a defender el derecho a ser diferente, explica en una entrevista a Efe.

CRÓNICAS

VIOLENCIA MACHISTA -Madrid- No hay violencia sexual en el abuso reiterado a una niña de 5 años porque no hay prueba de que opusiera resistencia, no existe ensañamiento al asesinar a una ex pareja con 30 puñaladas y llamar "chochito" y dejar notas de contenido sexual a una subordinada no es acoso, sino falta de consideración... según el criterio de algunos jueces españoles. Por Violeta Molina Gallardo.

FRAUDE ALIMENTARIO -Madrid- La última macrorredada contra el fraude alimentario en 61 países con la participación de Europol e Interpol ha incluido una operación de la Guardia Civil en Huelva contra la venta de almejas sin depurar, una actividad ilícita que está esquilmando los caladeros y pone en riesgo la salud de los consumidores. Por Sagrario Ortega.

INCENDIO NEUMÁTICOS -Seseña (Toledo)- El municipio toledano de Seseña solo conserva "un mal recuerdo" del incendio de neumáticos del mayor vertedero ilegal de Europa, que comenzó hace casi un año. Por Sara Burgos.

