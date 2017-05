Cuarto título para Damián Quintero y tercero para Sandra Sánchez

Redacción Deportes, 6 may (EFE).- Los españoles Damián Quintero y Sandra Sánchez se impusieron este sábado en la finales individuales de kata de los campeonatos de Europa de kárate que se disputan en Kocaeli (Turquía) para lograr la cuarta corona en el caso del malagueño y la tercera consecutiva en el de la toledana.

Damián Quintero, número uno mundial, ganó en la final masculina al turco Ali Sofouglu, cuarto en la clasificación internacional, por 3-2.

Se trata de su cuarto título continental individual y octavo en total tras los logrados en Budapest 2013, Estambul 2015 y Montpellier 2016. Contando las pruebas por equipos, Quintero ya acumula ocho entorchados europeos.

"En general la participación ha sido buena, con algunas katas mejor que otras. En la final me he encontrado bastante bien, aunque se nota la presión del público turco, lógicamente a favor de mi rival. LO he dado todo en el tatami y he salido al cien por cien", dijo Quintero en declaraciones que difunde el Comité Olímpico Español.

Sandra Sánchez se colgó este sábado por tercer año consecutivo la medalla de oro en kata. Para revalidar de nuevo el título, la karateca toledana, líder del ránking internacional, superó en la final a la italiana Viviana Bottaro, número tres del ránking mundial, por 4-1.

La talaverana se mantiene en el trono Europeo. En 2016 fue medallista de bronce en los Mundiales de Linz (Austria).

"Estoy superemocionada y muy ilusionada por estar nuevamente en lo más alto del podio, de que todo el trabajo que hay detrás salga en el tatami, de afianzar que estoy aquí y que estoy trabajando duro para ganar todos estos campeonatos y seguir representando a España por mucho tiempo", dijo la talaverana en declaraciones que difunde el Comité Olímpico Español.

Además, este sábado el madrileño Carlos León se hizo con una medalla de bronce en la categoría masculina de -67 kilos al ganar al eslovaco Matej Homola.

No pudo lograrlo en la femenina de -68 la también madrileña Cristina Vizcaíno, que perdió contra la serbia Sanja Cvrkot.

El oro fue para la austríaca Alisa Buchinger, que en la final venció a la francesa Alizee Agier. Buchinger fue la verdugo de Vizcaíno en las Semifinales.

Este domingo el equipo masculino de katas opta a la medalla de oro, mientras que el femenino peleará por el bronce.