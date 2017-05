Casemiro: "No hay plan B"

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Carlos Henrique Casimiro, centrocampista del Real Madrid, aseguró tras vencer en Granada, donde Zinedine Zidane alineó de nuevo un once con numerosas rotaciones, que "no hay plan B", sino que los resultados del equipo los saca toda la plantilla.

"Sabemos que son jugadores que salen menos, pero se nota que están metidos. El Madrid es eso. Los jugadores a los que les toca jugar tienen que hacerlo como hoy. Hay que dar la enhorabuena a los que jugaron, porque hicieron un buen partido", dijo a Movistar+.

El internacional brasileño comentó que pese al 0-4, resultado con el que se llegó al descanso, no fue un encuentro fácil. "Hemos salido fuerte, como tenemos que salir, y por eso el partido pareció fácil", dijo.

Casemiro asegura que los jugadores del Real Madrid no se fijan en los resultados del Barcelona, sino en la labor y los resultados propios. "Sabemos que si ganamos dependemos de nosotros. Seguimos trabajando para ganar la Liga", comentó.

Apuntó que el triunfo contundente en la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (3-0) no les hará el miércoles tomarse la vuelta con ninguna relajación y pensar en el encuentro liguero del domingo ante el Sevilla.

"La Champions, unas semifinales de Champions, no permiten eso. Si nos relajamos el Atlético de Madrid te hace daño. Sabemos que son unas semifinales. Tenemos que salir fuertes para hacer goles y ganar el partido allí también", agregó.