El Arrebato regresa con "traje nuevo" para su disco "Músico de guardia"

Madrid, 6 may (EFE).- Después de casi tres años sin publicar disco, El Arrebato lanza "Músico de guardia", un "traje nuevo" para un mismo cantautor que, según dice en una entrevista con Efe, no ha perdido su "esencia" y no piensa abandonar su característica bandana, ya que le da "personalidad" y "mucha intimidad".

"Otros compañeros se tienen que poner una gorra o taparse la cara, pero yo, al revés, me quito la bandana y no me conoce nadie", explica el artista, nacido Javier Labandón (Sevilla, 1969), para quien ese accesorio en el pelo se ha convertido también en "una seña de identidad".

En su nuevo trabajo, "Músico de guardia", lanzado ayer bajo el sello de Universal, ha apostado por "un sonido nuevo muy actual", para lo que ha contado también con nuevos productores, sin dejar que se pierda, dice, "la esencia de El Arrebato".

El título de su noveno álbum tiene que ver con un descubrimiento del sevillano que llegó un año después de terminar su anterior disco, "La música de tus tacones" (2014), cuando decidió que "necesitaba un descanso".

"Vi que no podía desconectar porque uno no es lo que hace, es lo que es. Me di cuenta de que llevo toda mi vida viendo que soy un músico de guardia, un músico que no puede dejar de hacer todo como un músico", explica el artista.

Temas optimistas y románticos componen el nuevo repertorio, que tiene como protagonista indiscutible al amor, al igual que ocurre en anteriores trabajos de El Arrebato, que, asegura, "no sabe hacerlo de otra manera".

Para él, el amor "en todas sus facetas" es "el eje que lo mueve todo" y, por eso, no tiene que poner "mucho esfuerzo" en componer canciones alegres. Basta, señala, con "ser honesto" e intentar siempre "sacar el lado bueno de las cosas".

"Hay veces que te entran ganas de sacarle un tema a la política, pero no me saldría un tema de buen rollo", bromea el autor de "Poquito a poco" y "Búscate un hombre que te quiera".

El 24 de agosto arrancará la gira de "Músico de guardia", con la que el artista recorrerá las principales ciudades españolas, incluyendo un concierto el 19 de agosto en el Starlite Marbella.

Esa será la mejor parte para el vocalista -enamorado del directo-, que considera que "el escenario es el fin de todo" y que el resto "son medios para llegar al escenario".

Otra percepción, pero aún más personal es la que revela el artista cuando dice ser "una persona que no encaja mucho" en la sociedad: "España es un país bohemio, pero creo que cada vez nos volvemos más europeos y yo siento que no conecto, que la gente tiene mucha prisa. Veo que no hay tiempo para las cosas verdaderas e importantes".

Feliz, de cualquier forma, y agradecido a su público, El Arrebato dice estar "disfrutando más que nunca de la música" y haber "cumplido sueños". Por eso, ya solo se marca un reto imprescindible: que nadie se lo estropee.